Рубен Варданян после отставки заявил, что не покинет Нагорный Карабах

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Журнал Forbes в 2021 году оценивал состояние Варданяна в 1 млрд долларов

Бизнесмен Рубен Варданян, который в четверг покинул должность премьер-министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил о намерении остаться в ней.

"Знаю, что есть давление в связи с моим пребыванием в Арцахе (так в Армении называют Нагорный Карабах - прим. Би-би-си), но отмечу, что я никуда не собираюсь уезжать. Я буду работать здесь", - сказал Варданян, слова которого приводит "Интерфакс".

В четверг глава непризнанной республики Араик Арутюнян на заседании правительства зачитал указ об отставке Варданяна и предложил должность премьера (госминистра) генпрокурору НКР Гургену Нерсисяну.

"Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся в Арцахе ситуацию и дальнейшие проблемы", - говорится в заявлении Арутюняна.

Конкретные причины отставки он не назвал. Варданян провел в должности менее четырех месяцев.

Как сообщали ранее российские СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Баку готов начать "практические коммуникации" с армянами Нагорного Карабаха при условии, что эту территорию покинет Варданян.

Подобные заявления со стороны азербайджанских официальных лиц начали звучать в конце прошлого года, когда в результате очередного обострения между Баку и Ереваном оказался заблокированным Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. С тех пор армяне Нагорного Карабаха живут в условиях блокады и изоляции от внешнего мира.

Кроме того, СМИ сообщали о разногласиях Варданяна и властей Армении по поводу действий российских миротворцев, которые находятся в зоне конфликта.

Сам Варданян уже неоднократно заявлял, что покидать Нагорный Карабах не намерен.

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"Я приехал сюда в сентябре 2022 года, чтобы жить как обычный человек. Я не претендовал на какую бы то ни было должность. Президент предложил мне должность, но я счастлив и без должности, и я останусь жить здесь. Мне все равно, буду ли я госминистром или нет. Я здесь с людьми, которые нуждаются в моей поддержке", - сказал он в интервью программе Би-би-си Hard Talk в начале этого года.

Варданян - бывший глава компании "Тройка Диалог" и основатель московской школы управления "Сколково". В сентябре 2022 года он сообщил об отказе от гражданства России и решении переехать в Нагорный Карабах.

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