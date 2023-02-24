Акции солидарности в поддержку Украины в разных странах. Фото

36 минут назад

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Автор фото, Getty Images

По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине полномасштабного российского вторжения.

Еще накануне вечером здания в разных городах мира, в том числе в Нью-Йорке, Брюсселе, Париже и Тбилиси, окрасились в сине-желтые цвета.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Париже в ходе торжественной церемонии с участием мэра Анн Идальго подсветили Эйфелеву башню

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе

В Лондоне в украинский флаг превратили проезжую часть перед российским посольством.

Автор фото, Getty Images

Также вечером в четверг начались поминальные мероприятия и митинги в поддержку Украины.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Берлин

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лондон

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Брюссель

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сидней

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Штаб-квартира Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке

Акции прошли во многих городах Польши, принявшей большую часть украинских беженцев.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Краков

Акции солидарности с Украиной продолжаются и в пятницу утром. Большое число участников собрал митинг в столице Латвии.

Подпись к фото, Рига

Акция прошла и в Алматы (Казахстан), где цветы и флаги возложили к постаменту памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Автор фото, Getty Images

Акции к годовщине вторжения проходят и во многих украинских городах.

В Киеве швейцарский художник по свету и режиссер Герри Хофштеттер подсветил несколько зданий в рамках арт-тура по городам Украины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Киев

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