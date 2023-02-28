Полицейским в России смягчат наказания за преступления: Госдума отменяет президентскую поправку Медведева

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, ALEXANDER NEMENOV via Getty Images

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене нормы УК РФ, по которой служба в МВД является "отягчающим обстоятельством" - это основание для назначения полицейскому более строгого наказания за преступление. Власти ввели эту норму в 2010 году по инициативе президента Дмитрия Медведева, а теперь признали, что такая мера "дискриминирует" полицию по сравнению с другими силовиками. Однако распространить ее на прокуратуру, ФСБ и ФСИН отказались. При этом граждане несут повышенную ответственность за преступления против силовиков.

Госдума сегодня одобрила в первом чтении законопроект "об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение преступления сотрудником органа внутренних дел". Повышенную ответственность полицейских сейчас предусматривает пункт "о" части первой ст. 63 УК РФ.

13 лет назад в Госдуме заявляли, что эта норма УК "направлена на усиление защиты прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел".

"Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Внесли его в Госдуму депутаты-коммунисты: в октябре 2022 года - во время мобилизации на войну с Украиной - они предложили устранить "фактическую дискриминацию" полицейских.

Авторы законопроекта ссылаются на статистику генпрокуратуры, по которой сотрудники всех правоохранительных органов якобы совершают не более 1% от всех выявленных преступлений в России, причем на долю МВД из них приходится менее трети.

Бывший член президентского Совета по правам человека и экс-глава Комитета против пыток (признан в России "иностранным агентом") Игорь Каляпин говорил "Коммерсанту", что ссылка на статистику генпрокуратуры, которой обоснован законопроект, показывает скорее некачественную работу следствия, прокуратуры и судов в делах против сотрудников МВД.

О жестоком обращении правоохранителей с задержанными - применении электрошокеров в автозаках, избиениях, угрозах и пытках Би-би-си писала неоднократно.

Но вместо того, чтобы ужесточить наказания для всех совершивших преступления силовиков, Госдума решила смягчить их для полицейских. При этом в российском УК есть целая глава о преступлениях "против порядка управления" со статьями о строгих наказаниях граждан за посягательство на жизнь, применение насилия или оскорбления в отношении силовиков.

Би-би-си рассказывает о том, как менялось отношение властей к преступлениям полиции.

Кремлевская поправка

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В 2009 году президент Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию потребовал принять "самые энергичные меры для очищения рядов милиции и специальных служб от недостойных сотрудников". "Таких следует предавать суду", - заявил он.

В феврале 2010 года Медведев внес в Госдуму законопроект об "обеспечении уголовной ответственности за преступления, совершенные сотрудниками органов внутренних дел". Он заявил на коллегии МВД, что "ответственность сотрудников органов внутренних дел всех уровней должна быть усилена", и пообещал лично контролировать реализацию реформы.

Правозащитники тогда называли ее недостаточно радикальной. А находившийся в колонии заключенный экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в статье, опубликованной "Независимой газетой", отмечал, что российские правоохранительные органы превратились в "единое предприятие", чей бизнес - "узаконенное насилие".

Автор фото, VLADIMIR RODIONOV via Getty Images Подпись к фото, Во время своего президентского срока Дмитрий Медведев пытался провести некоторые либеральные реформы, но они были свернуты с возвращением на этот пост Владимира Путина. На снимке: президент Медведев и премьер-министр Путин (2009 год)

Одна из поправок Медведева предусматривала включение в перечень "отягчающих обстоятельств" совершение преступления сотрудником милиции (позже переименованной в полицию).

Предложение Медведева тогда поддержало правительство во главе с Владимиром Путиным - об этом говорилось в отзыве, подписанном его заместителем и главой аппарата Сергеем Собяниным (ныне мэр Москвы). В 2022 году правительство поддержало отмену медведевской поправки в УК.

Верховный суд в 2010 году также поддержал поправку Медведева, отметив, что ее цель - "усиление защиты прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел". Спустя 12 лет, в 2022 году Верховный суд в своем отзыве заявил, что законодатель вправе как ввести такую норму, так и ее отменить.

В пользу поправки высказался тогда, в 2010-м, и секретариат Конституционного суда (сам КС формально не был вправе высказываться о законопроекте до его принятия, но все понимали, что секретариат выражал мнение судей).

Глава комитета Госдумы по госстроительству Владимир Плигин тогда заявил, ссылаясь на эту позицию, что совершение преступления правоохранителем "оценивается гражданином как предательство его интересов", "провоцирует отрицательное отношение к государству", а также лишает ощущения предсказуемости его действий и планов на жизнь - что "часто влияет на выбор гражданином в том числе и местожительства".

"Не надо прятаться под стул или под стол"

Еще во время принятия медведевской поправки думские коммунисты и депутаты от "Справедливой России" выступали против "дискриминации" милиции и возмущались, почему граждан не защищают от произвола других "групп, обладающих силовыми возможностями". Генерал-майор МВД в запасе Татьяна Москалькова (ныне омбудсмен РФ) утверждала, что "не меньшую опасность для общества" представляют преступления, совершаемые сотрудниками прокуратуры, ФСБ, таможенных и иных правоохранительных органов. Ее коллеги настаивали, что cотрудники ФСИН должны также нести повышенную ответственность перед обществом и государством.

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, В 2010 году инициативу президента Медведева многие депутаты Госдумы встретили в штыки - мол, почему это милицию так дискриминируют? А остальные силовики чем лучше?

"Количество людей, служащих в системе МВД, - это миллион триста. Какой еще из правоохранительных органов имеет такое количество людей, постоянно, ежедневно контактирующих с гражданами?" - возражал на это полпред Медведева в Госдуме Гарри Минх.

Минх предлагал депутатам не критиковать законопроект, а работать над его улучшением. "Вы все власть, маленькие вы, большие, средненькие или как угодно вы себя можете идентифицировать, но вы все лица, замещающие госдолжности Российской Федерации, вы все власть, вы все парламент. Поэтому не надо прятаться под стул или под стол в зависимости от размеров, какими вы себя считаете", - сохранила накал той дискуссии стенограмма заседания. Сам Медведев в тот же день пообещал журналистам подумать о расширении предложенной им нормы на других силовиков.

Но когда депутаты от "Справедливой России" предложили во втором чтении распространить законопроект на других силовиков, их поправки были отклонены.

Дело инспектора ГИБДД в Конституционном суде

Через год после принятия поправки Медведева запрос о ее неконституционности поступил в Конституционный суд. Милиция к тому моменту была переименована в полицию.

Поводом послужило дело инспектора ГИБДД из города Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа Вадима Фролова. Во время патрулирования он избил пересевшего по его требованию в машину ДПС водителя остановленного автомобиля ВАЗ. Фролов потребовал от него признать факт опьянения. Гражданин "дунуть в трубку" отказался. Тогда милиционер нанес ему несколько ударов кулаком в лицо. Потерпевшего сначала привезли в участок и приковали наручниками к батарее и лишь через два часа отвезли в больницу. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, перелом носа и кровоподтеки.

В суде Фролов и его сослуживцы утверждали, что потерпевший ударился сам о дверцу автомобиля - суд признал их показания недостоверными. Прокуратура указывала на то, что в деле Фролова есть обстоятельство, отягчающее наказание - совершение умышленного преступления сотрудником ГИБДД. Но судья Анатолий Краснов не захотел ужесточать наказание инспектору и обратился по этому поводу в Конституционный суд.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Госдума решила защитить от "отягчающего обстоятельства" всех полицейских - в частности, тех, кто подавляет уличные протесты

Краснов заявил, что норма о службе в МВД как "отягчающем обстоятельстве" противоречит принципу равенства всех перед законом и судом, так как приводит к "дискриминации по профессиональному признаку" сотрудников органов внутренних дел. Судья ссылался на Конституцию, Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, а также Конвенцию о защите прав человека (Госдума на прошлой неделе ее денонсировала).

КС признал норму конституционной. Он напомнил о широких властных полномочиях полицейских - возможности проводить досмотр граждан, вещей и транспортных средства, задерживать людей, проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, а также применять физическую силу, спецсредства и оружие. При этом полицейские под присягой обязались соблюдать права и свободы человека, напомнил КС.

В определении КС говорилось, что на полицию возложена исключительная по объему и характеру - даже в сравнении с сотрудниками иных правоохранительных органов - ответственность. И законодатель был вправе установить правила для более строгого наказания полицейских. Спорная норма обусловлена повышенной степенью общественной опасности таких преступных деяний и их последствий, признал КС.

Разбираться же в конкретном деле Фролова КС не стал, оставив это на усмотрение местного суда. Судья Краснов в итоге решил, что "отягчающих обстоятельств" в деле Фролова нет. Милиционер был признан виновным в тяжком преступлении (превышение должностных полномочий с применением насилия), но получил условный срок 3 года с запретом служить в милиции в течение двух лет.

Спустя 11 лет Госдума решила защитить от "отягчающего обстоятельства" всех полицейских.

При этом совершение преступления гражданином в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность, таким "отягчающим обстоятельством" считается, а за насильственные действия в отношении полиции можно получить до 10 лет колонии.

"Бросил там какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил. Ничего. Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом и стрелять начнут, и громить магазины" - так формулировал подход Владимир Путин в 2019 году после массовых дел о насилии в отношении полицейских во время протестов в Москве, связанных с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: