Год войны в Украине. Британия почтила жертв российского вторжения минутой молчания

25 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Видео: актриса Хелен Миррен читает украинский стих "Возьми только то, что важно" на акции памяти на Трафальгарской площади

В пятницу, день годовщины вторжения России в Украину, в Великобритании была объявлена национальная минута молчания - в память о тысячах мирных жителей и десятках тысяч военнослужащих, погибших в результате начавшейся полномасштабной войны.

Она прошла в 11 утра по Гринвичу. А накануне, в четверг, сотни жителей Лондона собрались на Трафальгарской площади на акцию в поддержку Украины. В ходе митинга актриса Хелен Миррен прочла украинское стихотворение "Возьми только самое важное". Было заметно, что она тронута до слез.

К собравшимся обратился пришедший на площадь министр обороны страны Бен Уоллес, который назвал защищающих Украину солдат храбрейшими из храбрых.

Ближе к вечеру пятницы пройдет встреча G7, на которой британский премьер-министр Риши Сунак намерен обратиться к остальным состоятельным союзникам Киева, призвав их ускорить поставки Киеву вооружений, поскольку только таким образом можно "заставить Путина изменить образ мышления".

"Именно это должно стать сегодня нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода, нужно ускорить поставки артиллерии, бронетехники и систем ПВО", - говорится в черновике речи премьера, разосланном журналистам.

Ожидается также, что он предложит поставлять Украине "вооружения большего радиуса дальности", которые должны лишить Россию возможности наносить удары по объектам украинской инфраструктуры.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция памяти накануне годовщины российского вторжения в Украину на Tрафальгарской площади в Лондоне

Сообщается также, что вечером премьер примет в своей резиденции на Даунинг-стрит представителей подразделений ВСУ, проходящих обучение в Великобритании.

К памятным акциям присоединились и другие британские политики. Глава лейбористов Кир Стармер уже призвал правительство Риши Сунака удвоить усилия по оказанию помощи Украине.

Борис Джонсон, занимавший кресло премьера Британии на момент российского вторжения, вновь повторил свой призыв предоставить Киеву все необходимые ВСУ вооружения, чтобы "довести дело до конца".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне ранее в феврале

В последние недели украинские переговорщики особенно настойчиво просят у западным союзников предоставить Украине современные истребители.

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Великобритания, тем временем, расширила свой собственный санкционный список. Его пополнили еще 92 фамилии: несколько человек из окружения президента Путина, а также топ-менеджеры "Росатома", "Газпрома", компаний "Ростех" и "Алмаз-Антей".

В частности, санкции введены против матери гимнастки Алины Кабаевой, которая, по сообщениям СМИ, владеет недвижимостью на миллионы рублей; тульского губернатора, а в прошлом начальника ФСО Алексея Дюмина, вице-премьера Александра Новака и министра цифрового развития Максута Шадаева.

Кроме того, Лондон вводит запрет на экспорт любых комплектующих, обнаруженных в составе вооружений, применяемых в Украине российскими войсками. В том числе авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных компонентов, которые могут быть использованы российским ВПК, в том числе для производства беспилотников.

Вскоре в Британии украинских пилотов начнут обучать обращаться с самолетами, стоящими на вооружении стран НАТО. Впрочем, как и другие западные союзники, военных самолетов Киеву Британия пока не передавала. В Лондоне этот вариант рассматривают в долгосрочной перспективе.