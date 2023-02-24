Киевская улица в Лондоне. Около посольства России в Британии появилась Kyiv Road

21 минуту назад

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Автор фото, Reuters

Часть лондонской улицы, расположенной около посольства России в Великобритании, получила название Kyiv Road (Киевская улица). Это решение местный совет района Вестминстер принял по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Около переименованного отрезка Бейзвотер-роуд (большой улицы, идущей параллельно Гайд-парку и Кенсингтонским садам) находится консульский отдел посольства России в Великобритании. При этом резиденция посла расположена на идущей перпендикулярно улице Кенсингтон Палас Гарденс.

Знак с новым названием фрагмента Бейзвотер-роуд в пятницу был открыт с участием посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

В четверг на этой же улице прошла акция протеста группы активистов Led by Donkeys, которые покрасили часть проезжей части в синий и желтый цвета.

Один из членов совета Вестминстера Пол Димолденберг сказал в интервью Би-би-си, что переименование должно стать "сигналом Путину и народу России, что мы плечом к плечу стоим с народом Украины".

Автор фото, NEIL HALL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, В четверг часть улицы около российского посольства перекрасили в желтый и синий цвета

Лидер совета Вестминстера Адам Хуг обещал переименовать часть Бейзвотер-роуд еще в мае прошлого года, когда он вступил в эту должность.

"В Вестминстере живут украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате войны, и наши жители открыли свои дома и сердца для тех, кто скрывается от путинской военной машины", - сказал Хуг.

Он добавил, что хотел "показать народу Украины, что его борьба наглядно видна в нашем городе", а смена названий - это часть давней традиции Лондона отмечать "важные моменты или фигуры в истории".

В совете Вестминстера сообщили, что пошли навстречу украинской общине Лондона, которая обратилась с просьбой о таком переименовании.

Любопытно, что Бейзвотер-роуд проходит параллельно Москоу-роуд (то есть Московская улица).