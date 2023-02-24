Киевская улица в Лондоне. Около посольства России в Британии появилась Kyiv Road
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Часть лондонской улицы, расположенной около посольства России в Великобритании, получила название Kyiv Road (Киевская улица). Это решение местный совет района Вестминстер принял по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Около переименованного отрезка Бейзвотер-роуд (большой улицы, идущей параллельно Гайд-парку и Кенсингтонским садам) находится консульский отдел посольства России в Великобритании. При этом резиденция посла расположена на идущей перпендикулярно улице Кенсингтон Палас Гарденс.
Знак с новым названием фрагмента Бейзвотер-роуд в пятницу был открыт с участием посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.
В четверг на этой же улице прошла акция протеста группы активистов Led by Donkeys, которые покрасили часть проезжей части в синий и желтый цвета.
Один из членов совета Вестминстера Пол Димолденберг сказал в интервью Би-би-си, что переименование должно стать "сигналом Путину и народу России, что мы плечом к плечу стоим с народом Украины".
Лидер совета Вестминстера Адам Хуг обещал переименовать часть Бейзвотер-роуд еще в мае прошлого года, когда он вступил в эту должность.
"В Вестминстере живут украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате войны, и наши жители открыли свои дома и сердца для тех, кто скрывается от путинской военной машины", - сказал Хуг.
Он добавил, что хотел "показать народу Украины, что его борьба наглядно видна в нашем городе", а смена названий - это часть давней традиции Лондона отмечать "важные моменты или фигуры в истории".
В совете Вестминстера сообщили, что пошли навстречу украинской общине Лондона, которая обратилась с просьбой о таком переименовании.
Любопытно, что Бейзвотер-роуд проходит параллельно Москоу-роуд (то есть Московская улица).
В пятницу вечером расположенный неподалеку лондонский памятник "Мраморная арка" будет освещен в цвета украинского флага.
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