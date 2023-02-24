Задержания за цветы и одиночные пикеты. Как в России прошли акции протеста в годовщину войны в Украине

55 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители Москвы приносили цветы к памятнику Леси Украинке на Украинском бульваре

В день годовщины начала российского вторжения в Украину, 24 февраля, в российских городах предпринимались попытки проведения акций протеста - в основном это были антивоенные пикеты. Многие их участники были задержаны полицией.

С самого утра 24 февраля (в России это выходной в этом году) в разных городах страны проходили возложения цветов к памятникам, пикеты, жители вывешивали антивоенные плакаты. Акции протеста были немногочисленны по числу участников, но даже такие формы протеста и выражения скорби пресекались полицией.

Оппозиционные движения и активисты не планировали проведения каких-либо массовых мероприятий из-за почти неизбежного риска их разгона и задержания участников акций протеста.

По данным движения "Весна", которое является одним из организаторов антивоенных и антимобилизационных акций в России (в конце прошлого года признано судом экстремистской организацией), в 44 городах появились мемориалы, в 11 - прошли пикеты. В нескольких городах также появились антивоенные баннеры, граффити и чёрные ленты.

В Москве жители города с утра приходили к памятнику Лесе Украинке на Украинском бульваре, чтобы возложить к памятнику цветы. У памятника весь день дежурили полицейские, которые просили сотрудника коммунальных служб убирать цветы.

По данным "ОВД-Инфо" (проект признан в России "иноагентом"), у памятника были задержаны по меньшей мере три женщины, пришедшие с цветами. Позже московская полиция на Украинском бульваре задержала инвалида 2 группы, сообщил Avtozak LIVE. Мужчина стоял возле памятника с одиночным пикетом.

На Пушкинской площади, где обычно проходят массовые акции протеста и митинги, полиция выборочно проверяла документы у прохожих.

Автор фото, OVD-Info/Twitter

В Петербурге задержали не менее 15 человек, которые пришли возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко, сообщает "ОВД-Инфо" (проект признан в России СМИ-"иноагентом"). Одна из задержанных в Петербурге рассказала изданию, что ей вменяют статью о нарушении коронавирусных ограничений (ст. 20.6.1 КоАП).

Другую девушку в Санкт-Петербурге, отмечает издание, перед задержанием сотрудник полиции спросил, кто такой Тарас Шевченко. На ее ответ - писатель - полицейский добавил, что Шевченко также - "организатор националистического движения".

Автор фото, OVD Info/Twitter

В Екатеринбурге были задержаны трое активистов "Молодежного Яблока", которые пришли на анонсированную "акцию памяти всех погибших от боевых действий".

У "Маски скорби" - мемориала на месте массового захоронения жертв политических репрессий в Екатеринбурге с самого утра дежурила полиция, сообщает "ОВД-Инфо".

В подмосковном Королеве полиция задержала девушку, которая вышла на улицу с плакатом "Я за мир".

В Ленинградской области, в селе Русско-Высоцкое, предприниматель, активист Дмитрий Скурихин, против которого возбуждено уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии, встал на колени с плакатом "Прости Украина", сообщает проект "7х7 - Горизонтальная Россия".

Автор фото, 7x7 - Горизонтальная Россия/Twitter

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После 24 февраля 2022 года он превратил свой магазин в селе Русско-Высоцкое в антивоенное высказывание, покрыв его плакатами и надписями с призывами против войны.

В центре Перми активисты вывесили на улице баннер "ГОД ПОZОРА", а в Ростове-На-Дону участники антивоенного пикета принесли плакат "Мы выражаем поддержку против войны в Украине. Скорбим за погибших. ЗА МИР!".

Во Владивостоке был задержан местный житель, который вышел на главную площадь города с антивоенным плакатом. Как сообщает Avtozak Live, позже полиция отпустила мужчину без составления протокола.

Иркутске стражи правопорядка задержали женщину, вышедшую с плакатом "Требую вывести войска РФ из Украины!".

По данным "ОВД-Инфо", всего сегодня было задержано 54 человека. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге - 18 человек. Еще 11 человек задержали в Екатеринбурге, семь - в Москве, по четыре - в Нижнем Новгороде и Барнауле.