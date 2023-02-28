Пожар на нефтебазе в Туапсе и беспилотники над Белгородом. Что известно
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На нефтебазе в Туапсе Краснодарского края произошел пожар. Российские СМИ пишут, что нефтебазу пытались атаковать беспилотники. Похожие сообщения пришли в ночь на вторник и из нескольких других российских регионов.
Сообщение о пожаре на улице Индустриальной, по данным властей Туапсе, поступило около двух часов ночи. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, к 3:00 пожар был полностью потушен, утверждает городская администрация. Возгорание якобы произошло в хозяйственной постройке и не привело к серьезным последствиям.
На улице Индустриальной, где произошел пожар, располагается НПЗ "Роснефти". Телеграм-каналы Astra и Baza, ссылаясь на сообщения местных жителей, пишут, что на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд прогремели два взрыва.
Агентство РИА Новости сообщает со ссылкой на экстренные службы, что в районе нефтебазы в Туапсе был зафиксирован беспилотник.
Телеграм-каналы, в том числе Astra и Baza, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что территорию нефтебазы попытались атаковать два беспилотника, но они взорвались "в ста метрах от нефтехранилища", повредив здание бойлерной.
Местные власти и "Роснефти" пока не комментируют сообщения о предполагаемой атаке базы беспилотниками. Что могло стать причиной пожара на нефтебазе, не сообщается.
Белгород, Адыгея, Брянская область
В ночь на вторник власти сообщили о найденных в Белгороде обломках трех беспилотников.
"Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что один из дронов залетел в окно квартиры.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром во вторник сообщил, что над Суражским районом был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет, заявил Богомаз.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также сообщил, что в республике около двух часов ночи был зафиксирован взрыв в районе поселка Новый. По словам Кумпилова, там упал неустановленный летательный аппарат. Спасатели обнаружили в месте падения две воронки диаметром около двух метров.
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