"Дьявол на земле" и "Там не с кем говорить". Главное с пресс-конференции Зеленского в день годовщины вторжения

час назад

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Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Зеленский со слезами на глазах говорил о своей семье

Президент Украины Владимир Зеленский в течение двух с половиной часов в прямом эфире отвечал на вопросы украинских и иностранных журналистов на пресс-конференции, посвященной годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. В числе прочего Зеленский говорил о возможности переговоров, прокомментировал "мирный план" Китая, а также рассказал о своем самом страшном дне за время войны.

В ответ на вопрос турецкого журналиста, о том, согласился ли бы он на переговоры с Владимиром Путиным, если бы их организовала Анкара, Зеленский сказал, что переговоры нужно было проводить до начала войны.

"Еще до войны я ему [Эрдогану] говорил: посадите Путина за стол переговоров... Нельзя допустить риска полномасштабной войны. Он не смог тогда это сделать... А сейчас мы не можем. Это не тот уже человек. Там не с кем говорить", - сказал Зеленский.

Он также повторил тезис о том, что если Россию не остановить в Украине, она пойдет дальше и вторгнется уже на территорию НАТО, в частности, в страны Балтии. Чтобы этого не произошло, призвал западных партнеров не прекращать поддержку Украины. В противном случае им придется отправлять на войну "своих сыновей и дочерей", сказал он, отвечая на вопрос об уменьшении готовности поддерживать Украину среди жителей США.

Зеленский поблагодарил союзников Украины, которые поддерживали страну с самого начала войны - США, Британию, Польшу, страны Балтии. В то же время, он отметил, что стремится заручиться поддержкой стран на других континентах - в первую очередь - в Латинской Америке и Африке, и даже готов поехать в эти страны.

Журналист издания "Украинская правда" в числе прочего спросил Зеленского, какой момент войны был лично для него самым страшным. Президент ответил, что это был день, когда он узнал о массовых убийствах украинцев в городе Буча под Киевом. "Самый страшный день, наверное, Буча, наверное то, что я увидел, когда мы деоккупировали. Было очень страшно... Мы увидели, что дьявол не где-то там, он - на земле", - сказал Зеленский.

Несмотря на множество свидетельств и подтвержденных международными структурами доказательств, Россия продолжает отрицать, что ее военные виновны в убийстве мирных жителей в Буче.

Президент, с которым хотят делать селфи, или как не отвечать на неудобные вопросы

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си

Бывает, что пресс-конференции созывают, когда тому или иному политику нужно озвучить какую-то важную новость. Бывает, когда особо сказать нечего, но не провести пресс-конференцию странно. Ситуация с сегодняшней большой пресс-конференцией Владимира Зеленского - именно из второго разряда.

Автор фото, Офис президента Украины

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На календаре - годовщина начала большой войны. Зеленский по вполне понятным причинам общается с журналистами редко. Паззл сложился, и сеанс общения президента Украины с журналистами стал органичной частью насыщенной программы, которую в Киеве подготовили в этот день.

Поэтому и неудивительно, что главной новостью пресс-конференции стало то, что ничего во взглядах Зеленского на войну, мир, переговоры с Путиным, да все на свете - не изменилось.

Президент Украины все так же убежден, что ключевым условием для старта любого переговорного процесса является вывод всех российских войск с территории Украины. То есть, исходя из того, что планов заканчивать "специальную военную операцию" у Владимира Путина нет - мы в этом убедились из его послания, - ни у каких переговоров на сегодня перспектив нет.

Журналисты пытались конкретизировать: даже если президент Турции Эрдоган пригласит в Анкару за стол переговоров, за которым уже будет сидеть Путин, - все равно никаких переговоров? Зеленский стоял на своем: до 24 февраля прошлого года он о таких переговорах просто мечтал, сегодня там говорить не с кем и нет о чем.

Не меняет позиции Зеленского и сегодняшние китайские предложения по политическому урегулированию конфликта: это, мол, не готовый план, а только мысли по поводу, но работать с Китаем согласен, хорошо бы с Си Цзиньпином встретиться.

Подпись к фото, Селфи Зеленского с журналистом из Азербайджана

Примерно в таком же ключе Зеленский отвечал и на остальные вопросы, прозвучавшие на пресс-конференции. Гарантии безопасности для Украины - нужны, работаем; западные истребители - тоже нужны, тоже работаем; риск вторжения России в другие страны, например, Молдову) - реален; Украиной и украинцами - гордится. Хотите сделать селфи (это реальная просьба, прозвучавшая от азербайджанского журналиста) - поднимайтесь на сцену, сфотографируемся. Одним словом, все вполне предсказуемо, без сенсаций.

Впрочем, было бы неправильно не вспомнить два момента пресс-конференции, которые показали в Зеленском не просто человека-функцию - президента воюющей страны, символ сопротивления, возможно, самый узнаваемый украинский бренд.

Это самая концовка пресс-конференции, когда Зеленский, едва сдерживая слезы, рассказывал о том, как война повлияла на его семью.

И еще один момент, когда прозвучал один из немногих вопросов от украинских журналистов (организаторы мероприятия явно давали больше возможностей представителям иностранной прессы). Журналистка принадлежащего Петру Порошенко "5 канала" в длинном спиче, обращенном к Зеленскому, попыталась спросить у президента, почему ее канал был выключен из кабельных сетей и не взят в "телемарафон", не считает ли Зеленский себя ответственным за то, что до последних дней перед началом большой войны убеждал украинцев, что нападения России не будет. В конце концов, что сейчас происходит с бывшим главой Службы безопасности Украины, президентским другом детства Иваном Бакановым, которого уволили прошлым летом.

Ответ на него показал, что быть символом, с которым все стремятся делать селфи, Зеленскому нравится быть значительно больше, чем отвечать на неудобные вопросы. От явно вышедшего из себя президента мы услышали, что именно Зеленский уничтожил российское присутствие в парламенте, закрыл пророссийские телеканалы, Минских соглашений не подписывал (это явно был камень в огород Порошенко) и вообще сыграл не последнюю роль в том, что Киев остается не оккупированным.

Ни на один из вопросов, заданных журналисткой, Зеленский по сути так и не ответил. Но показательно, что они прозвучали вообще. И не исключено, что такие вопросы и подобные им ему будут задавать вновь и вновь.

Да, сейчас, когда украинский президент является одним из самых популярных политиков мира, отсутствие ответов на них ему особого вреда не наносит. Но так не будет продолжаться вечно: уже сейчас понятно, что как минимум после победы Украины (а то и раньше) Зеленскому и его команде будет уже недостаточно "обязательной программы" из дежурных и предсказуемых ответов на вопросы.

"Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию"

Самым эмоциональным моментом пресс-конференции стал ответ президента Украины на вопрос о его семье. Сдерживая слезы, он сказал: "Я их люблю. Безусловно. Свою жену. Мои дети - главные люди для меня. Нечасто вижу. Родители. Их совсем не вижу".

Автор фото, EPA

Зеленский также прокомментировал отношения Украины и России с Китаем и "предложения по урегулированию украинского кризиса", которые в пятницу опубликовал китайский МИД.

Президент Украины сказал, что сейчас не рассматривает это как мирный план. План по урегулированию конфликта может представить только страна, на территории которой война, то есть Украина, убежден он. Однако, добавил Зеленский, он считает, что предложения Китая - это важный сигнал того, что страна готова обсуждать возможности прекращения войны.