В Сальвадоре открылась мега-тюрьма для гангстеров

час назад

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Первые две тысячи заключенных прибыли в новую гигантскую тюрьму в Сальвадоре.

Эта тюрьма - фактически эпицентр войны против криминалитета, провозглашенной президентом страны Найибом Букеле.

Автор фото, Reuters

С марта в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения - это ответ властей на вспышку насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками. Десятки тысяч подозреваемых в причастности к гангстерским группировкам были задержаны в результате многочисленных полицейских спецопераций.

Мега-тюрьма, официальное название которой - Центр борьбы с терроризмом, рассчитана на 40 тысяч мест. На снимке ниже показано, как первую большую группу заключенных - босых и в татуировках - ведут к месту отбывания наказания.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Перед там, как отвести в камеру, заключенных оставляют сидеть на полу с руками, накрепко сцепленными за бритыми головами.

Автор фото, Reuters

Президент Букеле опубликовал в "Твиттере" видео привода заключенных в тюрьму, сопроводив его подписью: "Сегодня на рассвете одним заходом мы перевели 2000 членов банд в Центр борьбы с терроризмом. Здесь будет их новый дом, где они будут жить десятилетиями, все вперемешку, неспособные больше причинить вред населению".

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Новая тюрьма для гангстеров построена в изолированном месте муниципалитета Теколука, в 74 километрах от столицы страны. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Латинской Америке, оно оснащено новейшими технологиями для предотвращения побегов.

Тюрьма состоит из восьми зданий, в каждом - по 32 огромных камеры площадью около 100 квадратных метров, в которых содержится более сотни заключенных. В каждой камере всего по две раковины и два туалета.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Чрезвычайные меры, предпринятые президентом Сальвадора, многие считают противоречивыми, поскольку они ограничивают некоторые конституционные права граждан. В частности, силовикам разрешили арестовывать подозреваемых, не дожидаясь ордера.

Автор фото, Reuters