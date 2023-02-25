В Лондоне прошел марш солидарности с Украиной. Фото

9 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В Лондоне в субботу прошел марш солидарности с Украиной, организованный "Российским демократическим сообществом".

В рамках акции выступающие против войны из русскоязычных стран двинулись от станции метро "Марбл Арч" к российскому посольству.

Многие из пришедших несли плакаты с требованием прекратить войну, вооружить Украину, и критикой в адрес президента России Владимира Путина - по меньшей мере на одном из плакатов он был назван военным преступником.

Автор фото, ISABEL INFANTES / AFP

Автор фото, ISABEL INFANTES / AFP

Дойдя до российского повольства, демонстранты выстроились у его стен с плакатами, после чего провели у здания "открытый микрофон".

Накануне, в годовщину российского вторжения в Украину, активисты сообщества спроецировали на здание российского посольства антивоенные лозунги и отрывок из балета "Лебединое озеро".

Автор фото, Getty Images

Среди пришедших выразить солидарность с Украиной в субботу была Марина Литвиненко, вдова отравленного полонием-210 в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На акцию пришла Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, ISABEL INFANTES / AFP