ФСБ возбудила уголовное дело о создании ячейки "Сети"* в Москве. Что известно

Амалия Затари

Би-би-си

20 минут назад

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Автор фото, Evgeniy Malyshev/7x7 Подпись к фото, Пензенские фигуранты дела "Сети": Арман Сагынбаев, Василий Куксов, Михаил Кульков, Андрей Чернов, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Максим Иванкин

ФСБ возбудила уголовное дело о создании московской ячейки "Сети" (в России организация признана террористической и запрещена). Фигуранты дела "Сети" в Пензе и Санкт-Петербурге - антифашисты и анархисты - уже приговорены к длительным срокам заключения. По неподтвержденным данным, дело могут возбудить против математика и аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который сейчас отбывает наказание за нападение на офис "Единой России", а показания на него дали уже осужденные фигуранты дела "Сети".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, 27 февраля следователи ФСБ провели обыски по московским адресам анархистов и их родственников.

У кого именно проводились следственный действия, пока не известно. Источник Би-би-си, знакомый с ситуацией, говорит, что следователи спецслужбы пришли с обысками как минимум по двум адресам, но анархисты, к которым приходили, пока не хотят называть свои фамилии.

По данным собеседника Би-би-си, на данный момент они не задержаны, но в результате обысков у них изъяли технику.

Дело "Сети"

Дело о террористическом сообществе "Сеть" появилось в 2017 году - тогда по нему стали задерживать первых фигурантов в Пензе.

Приговор пензенским фигурантам Приволжский окружной военный суд вынес в феврале 2020 года. Наибольшие сроки получили Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский - 18 и 16 лет колонии строго режима соответственно. Их суд признал создателями сообщества. Остальные пять фигурантов были признаны участниками и получили сроки от шести до 14 лет колонии строгого режима. Некоторых из них также признали виновными в покушении на сбыт наркотиков и в хранении оружия.

По версии следствия, с которой согласился суд, фигуранты дела - антифашисты и анархисты - входили в террористическое сообщество "Сеть", члены которого собирались с оружием в руках поддержать протесты против власти. Для этого, считает следствие, они тщательно готовились: приобретали оружие и проводили в лесу тренировки, на которых отрабатывали тактику нападений. При этом о подготовке какого-либо конкретного нападения или теракта в деле речи не идет.

Сами осужденные отрицали свою вину и настаивали на том, что организации "Сеть" никогда не существовало, а все дело построено на фальсификациях со стороны ФСБ и на показаниях, выбитых под пытками. По утверждению фигурантов дела, нелегальное оружие им подбросили силовики, а тренировки в лесу, которые ФСБ выдает за подготовку к нападениям, были страйкбольными играми, которые снимали на видео сами участники.

Петербургских фигурантов "Сети" задержали в начале 2018 года с разницей в несколько дней - ими стали антифашисты Виктор Филинков, Юлия Бояршинов и Игорь Шишкин. Шишкин, в отличие от остальных фигурантов дела в Пензе и Петербурге, полностью признал вину и заключил сделку со следствием, в рамках которой дал подробные показания о роли каждого участника "Сети". Эти показания затем легли в основу дела.

Автор фото, Igor Shishkin/Personal archive Подпись к фото, Игорь Шишкин в Дзержинском суде Петербурга, куда его привезли после задержания в январе 2018 года

В итоге Шишкин получил наименьшее наказание - 3,5 года колонии, освободился летом 2021 года и сразу уехал из России. Уже находясь за рубежом, Шишкин рассказал, что его, как и других фигурантов дела, после задержания сильно пытали, в том числе током - заявить о пытках ранее он не мог из-за сделки со следствием. Сейчас он получил политическое убежище в одной из европейских стран.

"Московская ячейка"

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По версии следствия, террористическая организация "Сеть" была создана в 2016 году и была межрегиональной - в нее входили ячейки в Пензе, Петербурге, Москве и Минске.

После задержаний по делу "Сети" в Пензе и Петербурге анархисты опасались, что подобные задержания могут пройти в Москве и Минске, где, по версии следствия, тоже существовала "Сеть". Эти опасения спровоцировали широкую волну эмиграции из России среди анархистов.

В середине февраля в анархистских телеграм-каналах появилась информация о возможном продолжении дела "Сети". Сообщалось, что поводом для этого стали давние показания Игоря Шишкина, которые он дал, уже находясь в колонии.

Как говорилось в сообщениях, после отъезда Шишкина из России стало известно, что помимо показаний на других фигурантов дела "Сети", он также дал показания на математика и аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который сейчас отбывает шестилетний срок заключения по делу о нападении на офис "Единой России" и должен освободиться этой осенью.

Автор фото, Viktoria Odissonova/Novaya gazeta Подпись к фото, Анархист Мифтахов на протяжении всего судебного процесса отрицал свою причастность к нападению на офис "Единой России"

Сам Шишкин в разговоре с Би-би-си отказался рассказать подробности об этих показаниях, сказав лишь, что после освобождения предупредил защиту Мифтахова: "Его адвокаты в курсе, а в общественное поле выносить не хочу".

По словам Шишкина, он давал показания как секретный свидетель, когда уже отбывал наказание в колонии, - "вероятнее всего, в 2020 году".

"Естественно, под давлением на меня и близких. Дал показания, что виделись [с Мифтаховым] на одном мероприятии в Московской области, где были ячейки "Сети", но подчеркнул, что ребята из Москвы в "Сеть" не входили. Сразу же после отъезда из России сообщил всю информацию защите Азата, готов в любой момент опровергнуть эти показания, так как давал под давлением", - рассказал он Би-би-си.

По данным источника ТАСС, ранее в 2023 году часть осужденных по делу "Сети" были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", где дали признательные показания и указали на Мифтахова как на одного из участников "московской ячейки" "Сети".

Кто именно из фигурантов дела "Сети" был этапирован в Москву, пока не известно. В середине февраля телеграм-каналы сообщили, что речь идет о Пчелинцеве. При этом его адвокат Оксана Маркеева в разговоре с Би-би-си не подтвердила эту информацию, но и не опровергла ее, сославшись на адвокатскую тайну.

Несколько лет назал силовики уже приезжали в колонии к фигурантам "Сети" и спрашивали их про Азата Мифтахова. Осенью прошлого года силовики снова приходили в колонию к фигуранту "Сети" Шакурскому и показывали ему фотографии разных людей, в том числе Мифтахова, рассказала Би-би-си мать Шакурского Елена Богатова. Но тот, по его словам, сказал силовикам, что знает про Мифтахова только из СМИ.

Родители остальных фигурантов дела "Сети" сказали Би-би-си, что в последнее время в колонии в связи с Мифтаховым и расследованием деятельности "московской ячейки" организации силовики не приходили.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина отказалась от комментариев, сообщив лишь, что на данный момент с ним никаких следственных действий не проводилось.

"К родственникам Азата никто не приходил, к самому Азату в ближайшее время сходит адвокат", - сказала Би-би-си жена Мифтахова Елена Горбань.

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