В России массово задерживают подростков за участие в ЧВК "Рёдан". Что это такое?

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

В конце февраля полиция стала устраивать облавы на сходки подростков-неформалов, называющих себя ЧВК "Рёдан", в торговых центрах Москвы, Петербурга и других крупных городов России. О чем идет речь и почему подростки называют себя именно так?

Что такое ЧВК "Рёдан" и почему происходят драки?

Аббревиатура, очевидно, отсылает к частным военным компаниям, наиболее известная из которых в течение последнего года постоянно фигурировала в новостях с войны в Украине.

Но так называемая ЧВК "Рёдан" не имеет никакого отношения к военизированным формированиям: это подростковая субкультура, возникшая в соцсетях и вдохновленная аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка под названием "Рёдан". Символы подростковой "ЧВК" - черный цвет, пауки и цифра 4. При этом в соцсетях есть и несколько других сообществ, которые направлены против "Рёдана", и из-за этих разногласий у подростков случаются потасовки.

Впервые новое "движение" привлекло внимание медиа 22 февраля после потасовки в ТЦ "Авиапарк" в Москве. Телеграм-каналы тогда написали, что представители "Рёдана" подрались с другими подростками из-за того, что одним не понравилось, как одеты другие. В итоге драка стала массовой и затронула несколько этажей ТЦ, писало издание Msk1.

Следственный комитет России сообщил о проверке по факту этой драки. Спустя несколько дней в Москве задержали девятерых предполагаемых участников потасовки, на них составили административные протоколы о хулиганстве, сообщил телеграм-канал Mash. После этой драки полиция усилила дежурства в торговых центрах, заметили российские СМИ.

Другая крупная драка произошла 26 февраля в Санкт-Петербурге в ТЦ "Галерея". Там потасовка тоже завязалась из-за того, что одни подростки потребовали "пояснить за шмот"; дело тоже было в "Рёдан", пишет "Фонтанка". Разнимать массовую драку пришлось полиции и ОМОНу.

Всего полиция увезла из "Галереи" 131 человека, сообщает "Фонтанка". По данным МВД, участникам конфликта было 14-17 лет. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По версии правоохранителей, зачинщиком стал 17-летний студент колледжа, которому не понравилась символика "Рёдан" на одежде 15-летнего школьника. После перепалки ему "из хулиганских побуждений нанесли множественные удары руками и ногами", сообщила полиция.

Облавы и массовые задержания школьников

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

После этого случая полиция начала проверки торговых центров и облавы на сходки подростков в других крупных городах России - полиция ищет людей в одежде с пауками как потенциальных нарушителей порядка. Так, полиция приехала на сходку в ТЦ "Галерея" - уже в Новосибирске. По данным "Новосибирск-онлайн", несколько десятков подростков собралась в торговом центре, и из-за возникшей толпы приехала полиция, которая задержала нескольких человек, в том числе несовершеннолетних.

Похожая ситуация произошла и в Казани, где полиция отреагировала на появление неформально одетых подростков в ТЦ, и задержала 16 человек.

Агентство ТАСС, ссылаясь на неназванного собеседника в правоохранительных органах, сообщило в понедельник, что троих участников драк в Москве поместили под домашний арест по статье о хулиганстве с применением оружия - упоминаются газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.

Во время полицейских рейдов задерживают и случайных людей, отмечает телеграм-канал "Сирена". По данным канала, 26 февраля у московского ТЦ "Авиапарк", где до этого случилась драка, задержали совершеннолетнего юношу, которого посадили в автозак и отвезли в отделение вместе с еще около 15 людьми, почти все из которых были несовершеннолетними. Задержанных в отделении сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и подошв без объяснения причин, пишет "Сирена".

"Родителей задержанных несовершеннолетних вызвали в отдел, где они писали объяснительные, в которых нужно было ответить на вопросы, где их дети были 18 февраля и знают ли они об увлечении подростков аниме", - сообщает телеграм-канал.

В полиции заявили, что 24 февраля в районе "Авиапарка" задержали 226 человек "непосредственно перед тем, как они собирались устроить массовую драку", 188 из них были несовершеннолетними. Полиция сообщает, что задержанные были представителями "враждующих молодежных течений". В отношении восьми родителей были составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.

На эти новости уже успели отреагировать глава СКР Александр Бастрыкин и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, лоббирующая запреты и ограничения для россиян в интернете. Бастрыкин поручил провести проверки по фактам множества видеозаписей в соцсетях с драками "редановцев" и их противников. А Мизулина заявила, что "Рёдан" - деструктивная субкультура и потребовала запретить движение и его сообщества в интернете.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: