Twitter увольняет еще 200 сотрудников

9 минут назад

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По сообщению издания New York Times, компания Twitter уволила еще как минимум 200 сотрудников (около 10% своего штата).

Это уже не первый раунд сокращений в компании с тех пор, как в октябре прошлого года после длительных баталий и скандалов ее приобрел миллиардер Илон Маск.

С тех пор Маск уволил около половины из 7500 сотрудников, работавших в Twitter к моменту покупки.

Маск сопроводил очередной раунд сокращений постом в Твиттере: "Надеюсь, у вас будет хорошее воскресенье. Первый день остатка вашей жизни".

Лишившаяся своей должности Эстер Кроуфорд, исполнительный директор Twitter Payments, которая курировала ставший с приходом Маска платным сервис верификации Twitter Blue, написала там же, в твиттере, что гордится своей командой.

А один из топ-менеджеров Мартин де Куйпер, основавший сервис для рассылки новостей Revue, приобретенный Twitter в 2021 году, сообщил, что догадался об увольнении по тому, что ему заблокировали рабочую почту.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам технологий Зои Клейнман, при всех неожиданных шагах Илона Маска у руля Twitter никто не ожидал, что он уволит Эстер Кроуфорд - одну из ключевых фигур в компании.

В ноябре она опубликовала фотографию себя в спальном мешке на полу в штаб-квартире Twitter: как раз тогда Илон Маск сообщил сотрудникам, что тем, кто не желает работать на износ на благо компании, лучше сразу уволиться.

Предполагалось, что Кроуфорд даже может стать следующим генеральным директором компании - несколько недель назад Маск заявил, что оставит этот пост, как только найдет себе замену.

В ноябре Маск заявил, что сервис переживает "масштабное падение доходов", поскольку рекламодатели сокращают расходы на фоне опасений по поводу модерации контента.

Недавно Twitter начал делиться доходами от рекламы с некоторыми из создателей контента.

По мнению Клейнман, очередная встряска в компании демонстрирует, насколько трудно сейчас приходится технологическим компаниям - работа не гарантирована даже наиболее преданным сотрудникам.

События последних месяцев подтверждают это мнение: компании Amazon, Microsoft и Alphabet (владелец Google), объявили о десятках тысяч увольнений. В конце января за восемь дней в шести крупных технологических компаниях, включая Spotify, Intel и IBM работы лишились более 10 тысяч человек.

Месяц назад агентство Reuters сообщило, что Twitter произвел первый процентный платеж - около 300 млн долларов, - по банковскому кредиту, взятому Маском для финансирования покупки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В США компании грозит иск за неуплату аренды здания штаб-квратиры

Покупка Twitter обошлась Илону Маску в 44 млрд долларов, при этом 13 млрд долларов были покрыты за счет банковских кредитов. Однако ответственность за выплаты по кредитам несет сама технологическая компания, а не Маск.

Сам миллиардер на Всемирном правительственном саммите в Дубае в январе заявил: "Я думаю, что, возможно, ближе к концу этого года наступит подходящий момент, чтобы найти кого-то другого для управления компанией, потому что я полагаю, что она должна стабильной в финансовом отношении примерно к концу этого года".

Однако есть признаки, что финансовым здоровьем Twitter пока не блещет.

В Великобритании против компании подан иск за предполагаемую неуплату арендной платы за ее лондонскую штаб-квартиру. Аналогичный иск грозит ей в США - платежи за штаб-квартиру в Сан-Франциско тоже просрочены.

При этом, как сказал Би-би-си адвокат, представляющий интересы более 100 бывших работников Twitter, число сотрудников, подающих судебные иски против компании, "растет ежедневно".

IT-гиганты сокращают штат

По данным сайта Layoffs.fyi, в 2022 году технологические компании сократили более 150 тысяч работников, и еще больше увольнений ожидается по мере замедления роста крупнейших экономик мира.

Вот о каких мерах сообщили некоторые крупные американские технологические компании за последние несколько недель: