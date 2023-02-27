Чем известна колония под Красноярском, в которую отправили журналиста Ивана Сафронова

41 минуту назад

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Военный обозреватель Иван Сафронов, осужденный на 22 года строгого режима по делу о госизмене, будет отбывать наказание в колонии для впервые осужденных под Красноярском. ИК-7, куда его этапировали, считается "красной зоной" с сильной администрацией. Сообщений о пытках оттуда не поступало, но зэки жаловались на условия - например, на плохую медицину и отсутствие горячей воды. Би-би-си рассказывает, чем известна эта колония.

ИК-7, куда отправили отбывать наказание журналиста, находится в селе Арейском (бывший Арийск) Емельяновского района Красноярского края - с 1937 года здесь размещался Арийский лагерный пункт ГУЛАГа. Сейчас это колония для мужчин, впервые осужденных к лишению свободы.

В письме своим друзьям, опубликованном в канале "Свободу Сафронову", журналист рассказал, что этап из Москвы в Красноярск занял примерно три недели. "Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько "столыпиных" (вагонов для перевозки заключенных - Би-би-си). Но я, как и прежде, могу сказать с уверенностью - жизнь, несмотря ни на что, есть везде", - написал Сафронов. В колонии он пока состоит в карантинном отряде и ждет распределения в постоянный отряд.

"Этот текст я пишу при помощи ФСИН-письма - офигенно удобный сервис, которого я был лишен в "Лефортово", - добавил журналист. - Письма идут очень шустро, поэтому связь налажена. Если честно, пока не понимаю, сколько времени у меня будет для написания ответов на ваши письма, но думаю, что все будет хорошо".

За два с половиной года в СИЗО "Лефортово" Ивану Сафронову не дали ни одного свидания с родными и ни разу не разрешили позвонить им - журналист и его защита считали это формой давления на него со стороны следователей. Общение с близкими осложняло и отсутствие в Лефортово сервиса "ФСИН-письмо" - письма туда можно отправлять только по почте, доставляют их намного дольше. На несколько месяцев Сафронова и вовсе лишили переписки - ФСБ запретила администрации СИЗО передавать ему корреспонденцию. Еще одной формой психологического давления было одиночное размещение журналиста в камере на длительные сроки.

В колонии строгого режима Сафронову должны предоставлять свидания - в течение года три краткосрочных (до четырех часов в присутствии охранников) и три длительных (трое суток) с близкими - при условии, что он не получит взысканий, за которые его свиданий лишат.

"Есть места хуже"

"Последние годы ИК-7 используется для содержания впервые осуждённых к лишению свободы в колонии строгого режима, - сказал Би-би-си правозащитник и бывший политзаключенный Иван Асташин. - Как и все колонии Красноярского края, ИК-7 режимная, но насилие там не применяют, и режим не такой жёсткий, как в ИК-17, например, или даже норильской ИК-15".

Все колонии в Красноярском крае - "красные" (полностью подконтрольные администрации, в отличие от "черных", где порядки устанавливают криминальные структуры), и ИК-7 - это обычная колония строгого режима, середнячок, ничего выдающегося, сказал Би-би-си красноярский адвокат Владимир Васин. "Есть места хуже", - добавил он.

После бунта заключенных в 1990-х годах руководство ФСИН сделало все, чтобы в колониях в регионе был порядок - все по уставу, по закону и под контролем людей в погонах, говорит он: "Например, такое, чтобы у заключенных были мобильные телефоны, как где-то в других зонах, у нас невозможно".

В колонии ИК-17, где сидит осужденный по 275-й статье 70-летний бизнесмен Владимир Гореликов - подзащитный адвоката Васина - условия, по словам адвоката, очень суровые. К тому же Гореликов, как писала "Новая газета", конфликтует с начальством, что осложняет его положение.

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Красноярский физик Валентин Данилов, который в 2004 году был осужден по той же статье о госизмене и провел восемь лет в двух других красноярских колониях - ИК-16 и ИК-17 (в 2020 году ЕСПЧ признал, что суд над ним не был справедливым), сказал Би-би-си, что направление Сафронова в этот регион - стандартное решение: "В Москве и Московской области нет колоний строгого режима. А уж если посылать, то большой разницы нет - два часа на самолете или четыре. Красноярск - это середина страны".

Данилов говорит, что был в колонии ИК-16 единственным осужденным по 275-й статье (госизмена), а в ИК-17 их было двое - "появился еще один, какой-то программист с Урала, кажется". В колонии, по его словам, осужденные относятся друг к другу "не по статьям, а по личным качествам".

"Говоря языком, кажется, бауманцев, которые почти на полном серьезе предлагали ввести азы юридических знаний на технических факультетах, в колонии я был "физиком в законе", - рассказывает Данилов. - Осужденные по 275-й являются образованными людьми, которые разнообразят социальную жизнь (атмосферу) в колонии. Делают ее богаче. На свободе эти люди вряд ли бы встретились для длительного общения. Тюрьма это срез социальной структуры общества. Там должны быть все, как ни странно это звучит".

"Перспектива у Ивана [Cафронова] простая, - прогнозирует Данилов. - Поскольку он корреспондент, то может работать в телестудии колонии. Они делают видео-письма домой, снимают сюжеты о жизни в колонии, которые потом подают на конкурсы типа "Калина красная". При всех ограничениях культурная жизнь в Красноярском ГУФСИН поощрялась. Может подготовить какой-нибудь краткий курс начинающего журналиста для других колоний. Главное в колонии занять свое место, а не чужое".

"Готовы взяться за такую работу". От производства колючей проволоки и кованых ворот до ЧВК "Вагнер"

В октябре 2022 года заключенный ИК-7 получил почти пять лет за пропаганду запрещенного в России движения АУЕ ("Арестантский уклад един"). Суд признал, что в колонии он пропагандировал деятельность движения и вовлекал в эту "экстремистскую организацию"других заключенных.

Запрет АУЕ, впрочем, не мешал почти одновременно посещать колонию создателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который высказывался об "арестантском укладе" так: "Есть уклад арестантский, который много лет у нас в стране существовал. И арестантский уклад заключенных - это элемент нашей Родины".

В ноябре 2022 года Пригожин лично приезжал в ИК-7 вербовать заключенных на войну в Украине, писал правозащитник Иван Асташин. "Заявления на войну", по его данным, тогда согласились подать около 150 человек.

Это подтверждал и настоятель лагерного храма св. Анастасии Узорешительницы протоиерей Георгий Козгов, который крестил и благословлял завербованных в колонии. "Не меньше 100 отправились", - рассказывал он красноярскому изданию Ngs24. После этого родственники некоторых заключенных из этой колонии стали писать в соцсетях, что те перестали выходить на связь.

В конце 2022 года заключенным под разными предлогами резко отменили запланированные свидания, в том числе по видеосвязи, сообщил адвокат Васин. "Мать одного из моих подзащитных звонила и со слезами рассказала, что он добровольно уехал на войну", - говорит он. Из 11 лет, которые он получил по приговору, этот заключенный, по словам адвоката, отсидел не больше двух.

К осужденному по такой статье, как 275-я, с предложением поехать на войну, скорее всего, даже не подойдут, считает Васин. Не вербовали в ЧВК и политзаключенных, а также осужденных по террористическим статьям, рассказывали ранее правозащитники.

Сафронов в перерыве заседания апелляционного суда по обжалованию вынесенного ему приговора, шутил, что в колонии, возможно, ему придется зимой "чистить снег с крыш" а летом "валить тайгу", но говорил, что вероятнее всего ему предстоит работать в швейном цехе

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Совесть - она того стоит". Журналист Сафронов о приговоре к 22 годам колонии

Там заключенные шьют, например, спальные мешки в камуфляжной расцветке. В цехах деревообработки и металлообработки производят продукцию от сувенирных шахмат до колючей проволоки.

На странице сервиса Zoon цех колонии рекламирует свои услуги в интернете, сообщая, что "двери компании открыты", и она выполняет, в том числе частные заказы - с заказчиками обсуждаются чертежи срубов, качество лотков для хлеба и количество оставшихся на складе наборов шахмат и нард. Один из заказчиков интересовался возможностью изготовить по фотографии "кованые ворота" и получил ответ: "Наши работяги готовы взяться за такую работу. Для определения стоимости необходимо обсудить все детали". Но на вопросы "сколько будет стоить дачный туалет", а также "детский игровой домик без покраски" администрация не откликнулась.

ГУФСИН в соцсетях называет эту колонию самой спортивной и "поющей". Заключенные ИК-7, по данным ведомства, побеждают в конкурсах, спартакиадах, шахматных и хоккейных турнирах, ездят в другие колонии на соревнования по гиревому спорту и "футболу в валенках" в честь 80-летия Сталинградской битвы.

"Горячее водоснабжение не предусмотрено"

В июне 2022 года ЕСПЧ присудил 15 тысяч евро матери умершего в 2020 году заключенного ИК-7 Сергея Козина. В колонию он попал за угон автомобиля, там у него диагностировали рак, но не выпустили на свободу и не оказывали необходимую медпомощь. На просьбу предоставить средства реабилитации Козину, как писала "Новая газета", ответили: "Жалобщиков у нас не любят".

В базе судебных дел Емельяновского райсуда, где рассматривают иски заключенных к ИК-7 в Арейском, Би-би-си нашла десятки жалоб - большинство были отклонены или отозваны истцами. Многие жаловались на незаконные дисциплинарные взыскания - выговор, помещение в штрафной изолятор (ШИЗО) и перевод на "строгие условия содержания" или в помещение камерного типа. Жалуются заключенные и на лагерную медицину, месть охранников и невозможность эффективно использовать личное время. Много споров касается выплат и финансовых расчетов.

В декабре суд отказался взыскать ущерб по жалобе Максима Позднякова на тесноту в помещении общежития. Из этого решения можно представить примерные бытовые условия заключенных в ИК-7.

Как подтвердил суд, в общежитиях ИК-7 нет горячей воды, и это не является нарушением, поскольку "горячее водоснабжение зданий не предусмотрено". Баню при этом можно посещать лишь дважды в неделю. Во многих колониях, которые находятся за чертой Красноярска, бывают перебои с горячей водой, отметил в разговоре с Би-би-си и адвокат Васин.

Кроме того, суд сослался на данные технического паспорта и показания представителей колонии, что в секции, где содержался заключенный, на площади 79,3 кв.м. жили 32 осужденных, на каждого приходилось по 2,47 кв.м и одна тумбочка на двоих. Максимальное количество человек в отряде истца доходило до 94, но "исходя из того, что часть осужденных привлекается к труду и находится на производстве; часть временно выбывает в связи с направлением в медико-санитарную часть, ШИЗО, ПКТ, одновременно в жилой зоне находилось не более 40 человек".

Четыре унитаза и девять умывальников суд посчитал достаточными для этих 40 человек. Впрочем, в жалобе заключенного говорилось, что площадь общежития и количество унитазов и умывальников были меньше.

Баня, согласно жалобе, была оборудована лейками без регулировки температуры воды и "ржавыми тазами без ручек". Суд признал, что леек и тазов в колонии достаточно.

Заключенный жаловался, что после обращения с жалобой в ГУФСИН, его признали злостным нарушителем и перевели в отряд строгих условий отбывания наказания.

Тот же заключенный жаловался на то, что все время испытывал чувство голода, "весовой раздачи пищи не происходит, медицинский работник при раздаче пищи не присутствует, еда приготовлена не качественно, пища однообразная, порции маленькие, жидкие и не питательные, а также не выдается штучный продукт - куриное яйцо". Суд в июне 2022 года изучил документы, представленные администрацией колонии, и пришел к выводу, что заключенных кормят как положено, при этом яйцо полагается только по четвергам и воскресеньям, а выдача свежих фруктов и кофе "нормативными документами не предусмотрена".

Дело Сафронова

Иван Сафронов - военный обозреватель, спецкор "Коммерсанта" и "Ведомостей". В сентябре 2022 года Мосгорсуд признал Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. В декабре 1-й апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор журналисту без изменений.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года, он больше двух лет провел в СИЗО, пока шло следствие, а затем суд. За все это время ФСБ так и не обнародовала доказательств того, что журналист передавал секретную информацию за рубеж.

ФСБ обвинила Сафронова в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам, но о том, что именно вменяют журналисту, долгое время не было известно. На стадии следствия материалы дела не показывали даже защите Сафронова, ссылаясь на государственную тайну.

И ФСБ, и Кремль отрицали, что дело против Сафронова связано с журналистикой. В августе 2022 года издание "Проект" (летом 2021 года было объявлено в России нежелательной организацией) опубликовало обвинительное заключение по делу Сафронова. Журналисты узнали, что информация, которую ФСБ квалифицировала как государственную тайну, практически вся была в открытом доступе в тот момент, когда Сафронов, по утверждению следствия, "передавал" ее за рубеж.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, в уголовном деле Сафронова есть прямая связь именно с его журналистской деятельностью. Текст Сафронова в "Коммерсанте" о поставках Су-35 Египту спровоцировал в 2019 году скандал в египетском оборонном ведомстве. В распоряжении Би-би-си оказались два письма египетских чиновников в российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, которые были отправлены весной 2019 года после публикации в "Коммерсанте" текста о поставках самолетов Су-35 Египту. В письмах египтяне высказывал недовольство тем, что информация о поставках просочилась в прессу.

Эти же письма есть и среди материалов дела о госизмене в отношении Сафронова, рассказал Би-би-си один из его адвокатов. Кроме того, с несколькими свидетелями по делу Сафронова следователи ФСБ говорили именно о тексте про поставки Су-35 египетским ВВС. Слежку за Сафроновым в рамках дела о госизмене начали именно после скандала из-за его публикации в 2019 году.

Правозащитный проект "Поддержка политзэков. Мемориал" (российский суд принял решение о ликвидации "Мемориала") признал журналиста политзаключенным. Правозащитники отметили, что утверждения стороны обвинения, что люди, с которыми общался журналист, были агентами иностранных разведок, подтверждалась только мнением СВР, а сама информация, которой с ними обменивался Сафронов, находилась в свободном доступе и была объявлена секретной произвольно.

Дело Сафронова комментировал президент России Владимир Путин. "Он зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал материалы и передавал их разведке, - пересказывал версию ФСБ глава государства. - Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи, с теми, кто платил ему за эту информацию - закрытую, секретную информацию - деньги".

Сафронов не признал вину и настаивал на том, что никогда не имел доступа к гостайне и занимался только журналистской деятельностью.

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