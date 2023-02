Интрига перед "Оскарами" и азиатский триумф: в Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактеров

час назад

Картина "Все везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once) режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана выиграла сразу четыре номинации американской Премии Гильдии киноактеров (SAGA) и стала ее рекордсменом по числу наград, взятых одной лентой.