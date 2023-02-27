Белорусские "партизаны" заявляют об атаке на "летающий радар" А-50. Чем ценен этот самолет?

6 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Подпись к фото, Архивное фото: А-50 на Московском авиасалоне в Жуковском в 2009 году

Белорусские активисты накануне сообщили о диверсии на военном аэродроме под Минском, в результате которой, как они утверждают, поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Если это действительно так, что это значит для российской армии, воюющей в Украине?

Проект бывших сотрудников белорусских силовых ведомств BYPOL утверждает, что в результате диверсии, якобы проведенной участниками группы на военном аэродроме в Мачулищах в воскресенье, был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом заявлении в понедельник написали мировые СМИ - в частности, агентство Reuters.

"Это были беспилотники. Участники операции - белорусы", - заявил лидер организации BYPOL Александр Азаров в телеграм-канале и на новостном канале "Белсат". BYPOL объявлена властями Беларуси террористической организацией, а "Белсат" - польский вещатель, которого официальный Минск предпочитает называть экстремистским, отмечает Reuters.

Азаров сообщил агентству по телефону, что на планирование операции ушло несколько месяцев и что "партизаны" будут стремиться к проведению новых акций в будущем.

Кремль отказался комментировать заявление Азарова, заявив, что предполагаемый инцидент произошел на территории Беларуси. Немедленного ответа на запросы о комментариях от министерств обороны Беларуси или России не последовало, отмечает Reuters.

Франак Вечерко, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, написал в твиттере, что к нападению на авиабазу под Минском якобы причастны два белорусских "партизана". По его утверждению, беспилотники повредили переднюю и центральную части самолета А-50, в том числе антенну радара и авионику. Два человека, которые совершили нападение, сейчас находятся в безопасности за пределами Беларуси, заявил Вечерко.

Белорусская правозащитная группа "Вясна" сообщила в понедельник, что в Мачулищах, где расположена авиабаза, якобы задержана женщина (задержания в Беларуси - распространенная практика, оговаривается при этом Reuters). А заблокированное в Беларуси издание "Зеркало" написало, что белорусские силовики "разыскивают подозреваемого в диверсии на военном аэродроме в Мачулищах" - уроженца Крыма (издание ссылается на своего читателя).

Чем уникален самолет, о предполагаемой атаке на которой рассказывают активисты и СМИ?

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов - о том, что это за самолет:

"А-50 - особо ценный самолет. Их гораздо меньше, чем истребителей. В России существует всего девять единиц самолетов ДРЛО А-50 и четыре модернизированных версии - А-50У.

Если информация о повреждении "летающего радара" А-50 на военном аэродроме в Мачулищах рядом с Минском подтвердится, значит, это, скорее всего, была хорошо спланированная атака, а не просто удар по первому попавшемуся самолету.

На самом аэродроме, судя по публикациям в прессе и снимкам, которые появились в интернете, базировались истребители-перехватчики МиГ-31, а также военно-транспортные Ил-76 и другие самолеты. Но удару подвергся именно А-50.

Такой самолет - очень важная военная цель. Это "глаза и уши" авиационной группировки, а заодно и ее "нервный центр".

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Архивное фото: А-50 на полигоне Алабино перед парадом Победы в 2019 году

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения, как называется А-50, нужен для того, чтобы контролировать воздушное пространство, в котором действует авиация, выявляя цели, координируя и направляя свои боевые самолеты. Он может отслеживать не только воздушные, но и наземные цели, например, радары.

Это важнейший элемент любой современной авиационной операции - такой радар расширяет возможности контроля воздушного пространства там, где не хватает мощных наземных станций и центров управления.

У границ Украины, Румынии и над Черным морем с начала российского вторжения в Украину почти постоянно дежурят западные самолеты AWACS (Airborne Warning and Control System - Авиационная система радиолокационного обнаружения и наведения, то есть аналог самолета ДРЛО), которые, вероятно, предоставляют информацию ВСУ.

Подтвердить информацию о характере предполагаемых повреждений пока невозможно. Был ли поврежден сам самолет или повреждено радиолокационное оборудование (самая заметная и хрупкая деталь А-50, похожее на "тарелку" над фюзеляжем) - в любом случае самолет, если его действительно атаковали, должен был выйти из строя и подлежит ремонту".

Воздушные силы Украины считают, что российские силы запускают иранские дроны "Шахед", чтобы обнаружить и вывести из строя украинские средства ПВО, заявил в понедельник их представитель Юрий Игнат. Он тоже говорил о том, почему важны А-50

"Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места [ее расположения]. Тот же [российский] радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда мы по "Шахедам" ведем боевую работу, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и так далее", - пояснил Игнат.

В ночь на понедельник Украина подверглась новой атаке дронов.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: