"Росчерк пера": сборник потерянных рассказов Терри Пратчетта

31 минуту назад

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Автор фото, David Levenson Подпись к фото, Терри Пратчетт на литературном фестивале в Оксфорде в 2005 году

В 2023 году поклонников писателя-фантаста сэра Терри Пратчета ждет большой подарок: из печати должен выйти сборник из его 20 ранее не известных рассказов.

Если быть, точным, то не совсем неизвестных, а, скорее, забытых. В 1970-х и 80-х годах Пратчет писал рассказы под псевдонимом Патрик Кернс, которые публиковала газета Western Daily Press, выходящая небольшим тиражом (около 14 тыс.) в трех графствах на западе Англии: Глостершире, Уилтшире и Сомерсете.

Но, хотя рассказы и были известны узкому кругу читателей, почти никто не подозревал, что они вышли из-под пера одного из самых известных авторов жанра сатирического фэнтези, чьи книги были переведены на 37 языков и разошлись общим тиражом более чем в 85 млн экземпляров.

Самое интересное заключается в том, что новых, неизвестных книг Пратчетта никто не ждал. Он умер в 2015 году, через восемь лет после того, как у него диагностировали болезнь Альцгеймера. В соответствии с его завещанием, жесткий диск, содержащий незаконченные им произведения (считается, что там было до 10 романов) был раздавлен катком, за рулем которого сидел друг и душеприказчик Пратчетта, Роб Уилкинс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пратчетт на премьере британского телевизионного минисериала, снятого по его роману "Санта-Хрякус" в 2006 году

Повторным открытием рассказов мы обязаны группе фанатов писателя. Один из них, Крис Лоуренс, рассказал, что когда ему было всего 15 лет, он наткнулся в газете на рассказ "В поисках ключей". Он ему настолько понравился, что Крис собрал все номера (рассказ публиковался по частям) и бережно хранил их на протяжении более чем 35 лет.

"Я брал их с собой каждый раз, когда переезжал в новый дом, даже не подозревая об их важности, - рассказал он. - И только после разговора с [издателем Пратчетта] Колином Смайтом я понял, насколько они важны".

Сам Смайт проделал огромную работу, собрав ссылки на все газетные и журнальные публикации Пратчетта. "Когда Пратчетт работал журналистом, он, как правило, не подписывал статьи своим настоящим именем… Терри так и не удосужился рассказать мне обо всех написанных им заметках, предполагалось, что я сам должен их найти", - написал Смайт в предисловии к разделу о журналистской работе писателя на сайте своего издательства.

Впрочем, такая скрытность касалась не только статей Пратчетта, но и его ранних художественных произведений. "За все годы, что я был издателем, а затем и агентом Терри, он ни разу не помог мне в поиске своих небольших произведений", - отметил Смайт.

Автор фото, SFX Magazine Подпись к фото, Пратчетт с актерами на съемках телевизионной адаптации по его роману "Цвет магии" на киностудии Pinewood

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Отчасти объяснение такому отношению писателя к своим ранним произведениям можно найти в посвящении к повторному изданию книги рассказов "Драконы в рушащемся замке": "Молодому мне, который считал эти рассказы довольно хорошими… О, я мог бы научить этого парня кое-чему!"

Конечно, мастерство Пратчета значительно выросло за 40 лет литературного творчества. Но, как было написано в одной из рецензий на повторное издание "Драконов": "Эти истории по-прежнему забавны и занимательны. Кажется, что они были созданы всплесками потока сознания, и воспринимаются как безудержные упражнения в силе воображения и жизнеутверждающей философии".

Действие вновь открытых рассказов происходит не в "Плоском мире", самой знаменитой серии романов Пратчетта, но они "намекают на мир, который сэр Терри впоследствии создаст", - сказал Би-би-си представитель издательства.

"Читателей ждет встреча с многочисленными персонажами, начиная от пещерных людей и гномов, до волшебников и призраков. Они прочтут о путешествиях во времени… и о посетителях с другой планеты", — добавил он.

Автор фото, SFX Magazine Подпись к фото, Декорации на съемках "Цвета магии"

Рассказы будут опубликованы 5 октября под названием "Росчерк пера: потерянные истории".