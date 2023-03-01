В Тульской области задержали отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок. Девочку отправили в приют

час назад

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Автор фото, https://spektr.press/ Подпись к фото, Рисунок Маши Москалевой на уроке ИЗО

Алексей Москалев - отец школьницы из города Ефремов Тульской области, нарисовавшей антивоенный рисунок на уроке ИЗО, находится сейчас в изоляторе временного содержания, сообщили Би-би-си в "ОВД-Инфо" (признан в России "иноагентом"). По информации издания, дочь Машу, которую Алексей Москалев воспитывает один, отправили в детское учреждение.

В "ОВД-инфо" сказали Би-би-си, что Алексей Москалев сейчас в изоляторе временного содержания. По закону, максимальный срок содержания в ИВС — до 48 часов. Это значит, что дальше Москалева должны либо отпустить, либо предъявить обвинение и направить дело в суд для избрания меры пресечения.

Адвокат Москалева Владимир Билиенко также сообщил "ОВД-инфо", что завтра с его подзащитным будут проходить основные следственные действия.

Тринадцатилетнюю дочь Машу, которую Алексей Москалев воспитывает один, отправили в реабилитационный центр — место, куда привозят детей, изъятых из семей, сказала Би-би-си волонтер из общественной организации "Тульский областной народный совет" Елена Агафонова. По ее словам, после задержания отца полицейские вызвали комиссию по делам несовершеннолетних, оставив девочку в квартире одну.

"К себе забрать ребенка сегодня мы не смогли, потому что близкими родственниками мы не являемся, но мы ребенка не оставим и будем ездить навещать. Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует, но если уж там что-то, то ребенка никто не оставит, будем пытаться опеку оформлять и думать, как ей помочь" — сказала Елена Агафонова Би-би-си.

По ее словам, "девочка очень хорошая, воспитанный ребенок, совершенно адекватно мыслит и излагает свои мысли": "Мы считаем, что недопустимо, когда детей пытаются в чем-то ограничивать и навязывать им что-то".

Ранее против Москалева было было возбуждено уголовное дело о "дискредитации армии", а в его квартире прошел обыск.

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Весной прошлого года Маша Москалева, на тот момент ученица шестого класса, на уроке ИЗО в школе нарисовала антивоенный рисунок. На рисунке были изображены российский и украинский флаги - на одном было написано "Нет войне", на втором - "Слава Украине". Между двумя флагами - женщина с ребенком, на которых со стороны российского флага летят ракеты.

О том, что происходило после урока ИЗО подробно рассказывали издания "ОВД-Инфо" и "Спектр".

Как рассказал журналистам Алексей Москалев, учитель сообщил о рисунке директору школы, которая в свою очередь, судя по всему, вызвала полицию. После чего с отцом Маши Москалевой беседу провели полицейские и служба опеки.

"Мне стали говорить: "Видите, чему вы учите ребенка! Посмотрите, что она нарисовала". Я говорю: "Что особенного произошло? Она выступает против войны, против кровопролития, что в этом такого?" Они составили протокол, позвали понятых - учителей, те подписались. Нас повели в машину, ученики наблюдали из окон - будто террористов ведут. Мы приехали к начальнику полиции, Андрею Аксенову. Он читал мне нотации о том, что я неправильно воспитываю ребенка", - рассказывал Алексей Москалев журналистам "ОВД-Инфо".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Детские рисунки в пункте медицинской помощи в Донецкой области Украины, февраль 2023 года

Тогда на Москалева составили протокол по статье о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ" (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По решению суда от 25 апреля 2022 года, Алексея Москалева оштрафовали на 32 тысячи рублей за комментарий в "Одноклассниках", который суд счел дискредитирующим российскую армию.

На следующий после суда день, по словам мужчины, в школу к дочери пришли сотрудники ФСБ, которые снова провели с ним беседу о правильном воспитании ребенка, а его дочери предложили "возглавить какую-нибудь молодежную команду в поддержку российских войск".

В адрес Москалева со стороны сотрудников ФСБ прозвучали угрозы. "Они рассказывали мне, что я неправильно воспитываю ребенка: говорили, ее у меня отнимут, а меня посадят", - рассказал Москалев "ОВД-Инфо".

После этого, по словам мужчины, его дочь отказалась ходить в школу из-за страха, что снова придет полиция.

В конце декабря силовики пришли в квартиру Москалевых с обыском, в ходе которого, по словам мужчины, изъяли документы, технику, а также деньги - 125 тысяч рублей и 3150 долларов, которые Алексей Москалев заработал в пору, когда был предпринимателем - занимался разведением декоративных птиц.

После обыска Москалева отвезли на допрос в ФСБ, а дочь - в "социальное учреждение".