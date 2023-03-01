Прокуратура запросила девять лет колонии автору телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрию Иванову

32 минуты назад

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Автор фото, Тюремный МГУ Подпись к фото, Дмитрия Иванова обвиняют в распространении "фейков" про армию

Автору телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрию Иванову прокурор запросила девять лет колонии общего режима. Трансляцию из суда вело издание "Медиазона" (объявлено в России "иноагентом").

В ходе прений в Тимирязевском суде Москвы прокурор Юлия Правосуд также потребовала запретить 23-летнему Иванову после освобождения пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Автора телеграм-канала "Протестный МГУ" обвиняют в распространении "фейков" про армию (пункт "б" части 2 статьи 207.3 УК РФ) - речь идет об 11 антивоенных постах Иванова, которые были посвящены в том числе событиям марта прошлого года в Буче, обстрелам Мариуполя и Запорожской АЭС. По этому обвинению Иванову грозит до 10 лет лишения свободы.

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Прокурор заявила, что Дмитрий Иванов "цинично выступил против своего отечества", и общественную опасность его постов "невозможно переоценить".

По словам адвоката подсудимого Марии Эйсмонт, "обвинение пытается криминализировать публичное распространение информации о событиях на Украине".

Основным свидетелем обвинения стала Людмила Григорьева, бывшая замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ, уволившаяся в 2021 году после скандала с травлей студентов-активистов.

Григорьева в ходе судебного процесса называла подсудимого "антироссийским фашистом" и "лживым махинатором".

Уголовное дело против Дмитрия Иванова завели в июне 2022 года. Доэтого, в мае, его арестовали на 25 суток за репост сообщения о войне из канала Алексея Навального.

В январе адвокат Мария Эйсмонт сообщала, что после одного из заседаний суда конвоир в СИЗО избил юношу, в том числе он пытался опустить Иванова головой в унитаз и угрожал изнасилованием.

На момент заведения уголовного дела Дмитрий Иванов учился на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, и во время арестов он должен был сдавать выпускные экзамены и защищать диплом.

Телеграм-канал "Протестный МГУ" он создал в 2018 году. Там он писал о социальном активизме, а также вел трансляции с митингов и судов.

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