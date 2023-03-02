В Брянской области снова упал беспилотник. Власти утверждают, что в регион проникли украинские диверсанты

43 минуты назад

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Автор фото, Aleksander Scherbak/TASS Подпись к фото, Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов в Тульской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о второй атаке беспилотника на территорию региона за последние три дня. Также власти утверждают, что в приграничный Климовский район области проникли украинские диверсанты.

"Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны", - сообщил глава региона в телеграм-канале.

Это вторая атака беспилотников на территории области за эту неделю. В ночь на вторник, 28 февраля, над Суражским районом области, как сообщал губернатор, был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений не было, заявили власти региона.

В минувший вторник беспилотники упали в Подмосковье и еще четырех регионах России. Минобороны России обвинило в атаках беспилотников "киевский режим".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Украина не атакует Россию, а ведет оборонительную войну. "Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий", - написал Подоляк в Твиттере.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не верит словам Подоляка.

В четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию региона проникла "украинская диверсионно-разведывательная группа".

По его словам, был обстрелян автомобиль, в результате чего погиб один мирный житель, также был ранен ребенок 10 лет.