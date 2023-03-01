Конспирологи в интернете пытаются убедить людей, что никакой войны в Украине нет

Алистер Коулмэн, Шаян Сардаризаде

BBC Monitoring

48 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В фейковых публикациях утверждалось, что что личный охранник президента Зеленского Максим Донец (на фото слева) - это его двойник

Первая годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину вызвала новый всплеск фейков в социальных сетях, и многие из этих постов набрали миллионы просмотров.

Ряд правых аккаунтов в США с большим числом подписчиков опубликовал серию безосновательных постов, в которых утверждалось, что вся война в Украине может быть инсценировкой, устроенной западными СМИ и правительствами.

Среди пользователей, которые распространяли наиболее вирусные заявления, были и те, кого в прошлом забанили в твиттере, но после покупки сети Илоном Маском допустили обратно.

Война - не фейк

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Одно из ложных утверждений, которое расходится в твиттере и в других местах, - что вся война каким-то образом инсценирована.

В качестве доказательства некоторые известные аккаунты правого толка в США ссылались на якобы отсутствие кадров с линии фронта.

Так, один из комментаторов пожаловался на "отсутствие военных съемок" и добавил, что это "попахивает мошенничеством". Пост завирусился.

Другой влиятельный пользователь твиттера, у которого 1,4 млн подписчиков, заявил, что "нет видеосъемок" и "нет детальных сводок" о войне.

Этим постом позже поделился бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, добавив от себя: "Пусть кто-нибудь докажет, что он неправ!"

В действительности, война в Украине тщательно задокументирована.

Наряду со свидетельствами очевидцев, Би-би-си и другие мировые СМИ сняли большое количество видеохроники с украинской линии фронта. Они также изучили ложные заявления о некоторых ключевых событиях конфликта. Есть также свидетельства от правительств и агентств из многих стран мира, которые подтверждают, что война - это реальность.

С самого начала социальные сети были полны видеороликов о войне, подлинность многих из которых была также подтверждена журналистами.

Дыра в киевской многоэтажке - не фейк

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Через два дня после вторжения России кадры с многоэтажным жилым домом в Киеве с огромной зияющей дырой после попадания в него ракеты разошлись по всему миру.

Журналисты подробно освещали последствия удара с места происшествия.

Но в последние несколько дней видео и фото дома, который с тех пор был отремонтирован и частично реконструирован, снова стали вирусными в социальных сетях.

Циркуляция этих фото и видео дала повод для утверждений, что либо этот дом никогда не подвергался ракетному удару, либо вообще вся война является мистификацией, потому что, согласно аргументам утверждающих это людей, невозможно восстановить здание во время продолжающегося конфликта.

Cреди тех, кто поделился этим заявлением, был и правый подкастер и антиваксер, чей ранее заблокированный аккаунт в твиттере был недавно восстановлен.

Однако, если не считать регулярных ракетных обстрелов со стороны России, Киев перестал быть прифронтовым городом с конца марта 2022 года, когда российские войска с севера Украины и перенесли основные силы на юг и на восток. Процесс ремонта и реконструкции начался в мае прошлого года и подробно освещался украинскими СМИ с фотографиями строящегося дома - летом и осенью.

Возвращение видео с шевелящимися трупами

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Видео, на котором якобы репортер в Украине стоит перед рядами трупов в мешках, и при этом одно из тел "шевелится", за последние несколько дней было просмотрено миллионы раз.

В результате появились утверждения о том, что это "доказательство" того, что для изображения мертвых тел наняли актеров. И все это, чтобы проиллюстрировать нарратив стран Запада о войне в Украине.

"Перестань двигаться - ты должен быть мертв! Психологическая операция?" - говорилось в популярном твите одного правого аккаунта. Это видео было распространено несколькими другими влиятельными правыми деятелями в фейсбуке и тиктоке и сопровождалось аналогичными утверждениями.

В действительности видео взято из репортажа австрийской газеты Osterreich о климатической акции протеста в Вене в начале февраля 2020 года, до начала российского вторжения, в ходе которой активисты пытались привлечь внимание к опасности выбросов углекислого газа для жизни человека. Это видео уже не первый раз используется для иллюстрации событий, к которым не имеет никакого отношения. Ранее оно приводилось как "доказательство" того, что смерти от Covid-19 фальсифицированы. Сейчас, как и тогда, это очевидный обман.

"Двойник" Зеленского

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Вирусные фотографии и видео, опубликованные в интернете, утверждают, что демонстрируют "случайное" обнаружение двойника президента Украины Владимира Зеленского.

Одно видео, набравшее миллионы просмотров, подается как доказательство, что у украинского президента якобы есть "тайный двойник", который по ошибке появился на кадрах, показанных польским телевидением, судя по всему, одетый в ту же одежду, что и президент.

Другие видео показывают того же человека на заднем плане во время визита президента США Джо Байдена в Киев на прошлой неделе.

Однако в этом человеке легко узнать Максима Донца, личного телохранителя Зеленского. По данным агентства Рейтер, Донец возглавляет службу безопасности президента с мая 2019 года.