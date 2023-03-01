В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали

1 марта 2023, 02:00 GMT Обновлено 16 минут назад

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Автор фото, AFP

По меньшей мере 26 человек погибли и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции.

Столкновение произошло во вторник вечером недалеко от города Лариса.

Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису.

Почему поезда находились на одном пути - неизвестно.

Вагоны пассажирского поезда, в котором находились 350 человек, сошли с рельсов, один из них загорелся.

Колеса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров, сообщают местные СМИ.

"Столкновение было очень сильным", - сказал журналистам губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос.

По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, при этом головной и второй вагон были почти полностью разрушены.

Автор фото, AFP

Как сообщает телеканал Skai, пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, были эвакуированы на автобусах в Салоники.