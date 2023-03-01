В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали
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По меньшей мере 26 человек погибли и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции.
Столкновение произошло во вторник вечером недалеко от города Лариса.
Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису.
Почему поезда находились на одном пути - неизвестно.
Вагоны пассажирского поезда, в котором находились 350 человек, сошли с рельсов, один из них загорелся.
Колеса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров, сообщают местные СМИ.
"Столкновение было очень сильным", - сказал журналистам губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос.
По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, при этом головной и второй вагон были почти полностью разрушены.
Как сообщает телеканал Skai, пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, были эвакуированы на автобусах в Салоники.
Раненые были отправлены в близлежащие больницы. Некоторым из них потребовались срочные операции.