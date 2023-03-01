Глава ФБР: лаборатория в Ухане - наиболее вероятный источник коронавируса

48 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам Кристофера Рэя, ФБР уже давно считает гипотезу о лабораторной утечке коронавируса основной

ФБР считает, что коронавирус, вероятнее всего, распространился из китайской государственной биолаборатории, заявил глава Бюро Кристофер Рэй. Его слова вызвали резонанс, но большинство руководителей других государственных ведомств США не согласны с оценкой внутренней разведки, и единого консенсуса у властей страны по-прежнему нет.

"ФБР уже довольно давно дало свою оценку происхождения пандемии, по которой, с наибольшей долей вероятности, это был потенциальный инцидент в лаборатории", - сказал Рэй в интервью телеканалу Fox News.

Это первое публичное заявление представителей внутренней разведки США о том, что бюро действительно связывает начало пандемии Covid-19 с утечкой из лаборатории в Ухане.

О том, что ФБР считает эту теорию реалистичной "с умеренной долей вероятности", в 2021 году сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Тогда 17 разведывательных служб США опубликовали совместный доклад, в котором говорилось, что обе версии происхождения коронавируса (естественная и лабораторная) рассматриваются как в равной степени вероятные. При этом подчеркивалось, что одно из ведомств выразило намного больше уверенности во второй версии, чем остальные.

Выступая на телевидении во вторник, Кристофер Рэй также обвинил власти Китая в том, что те изо всех сил стараются ставить палки в колеса всем, кто пытается выявить источник глобальной пандемии ковида.

"И это очень печально для всех", - подчеркнул глава ФБР.

Днем ранее американский посол в Китае призвал КНР быть честнее по поводу происхождения коронавируса.

Китайские власти в ответ обвинили Вашингтон в "политических манипуляциях", добавив, что у ФБР нет оснований для подобных заявлений.

"Выводы, к которым они пришли, никак нельзя считать заслуживающими доверия", - подчеркнул представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Отсутствие консенсуса

Ранее на этой неделе министерство энергетики США, которое, в частности, отвечает за работу биолабораторий страны, заявило, что оценивает возможность утечки коронавируса из китайской лаборатории как вероятную, хотя и "с низкой долей уверенности". В докладе проговаривается, что речь не идет о том, что вирус мог быть частью программы разработки биологического оружия Пекина.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Официальное заявление, указывающее на лабораторию в Ухане, пусть и "с низкой долей уверенности", прозвучало в понедельник и от министерства энергетики США

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Разведывательные ведомства обычно объявляют о своих оценках, сопровождая их оговоркой о степени уверенности: низкой, средней или высокой.

Низкая степень уверенности означает, что имеющиеся данные недостаточно надежные, слишком отрывочные, или их недостаточно для того, чтобы сделать более конкретные выводы.

Тем не менее официальное заявление министерства вызвало вопросы в международном научном сообществе, поскольку после нескольких исследований гипотеза о естественной мутации вируса при передаче от животного к человеку оставалась превалирующей.

Из-за того, что министерство энергетики не предоставило данных, на которые оно опиралось в своем докладе, многие ученые удивились, отметив, что о новых доказательствах утечки из лаборатории научному сообществу неизвестно.

"Доказательства естественного происхождения вируса продолжают накапливаться. Это то, что мы знаем о вирусной биологии - присутствие схожих штаммов у летучих мышей недалеко от тех мест, где были зарегистрированы первые случаи у людей. Все это четко указывает на рынок Хуанань в городе Ухань", - сказал в интервью Би-би-си профессор Дэвид Робертсон, специалист по вирусным геномам и биоинформатике из Университета Глазго.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ученые считают основной версию о происхождении коронавируса от летучих мышей

Версия об утечке зараженного материала из Уханьского института вирусологии звучала еще в начале пандемии - часто в контексте теорий заговора, а бывший президент США Дональд Трамп открыто называл коронавирус "китайским вирусом".

При этом в совместном докладе разведывательных служб США 2021 года говорилось, что обе версии рассматриваются ими как в равной степени вероятные.

В ответ на заявление министерства энергетики Джон Кирби из Совета безопасности США подчеркнул, что в настоящий момент все релевантные государственные агентства США еще не пришли к общему выводу по этому вопросу, а именно такой совместный подход поддерживает президент Байден.

"Мы просто еще не достигли [консенсуса]", - сказал он.

"Когда у нас будет достаточно информации для брифинга перед Конгрессом и жителями США, мы его проведем", - добавил Кирби.

В марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения после совместного с Китаем расследования пришла к заключению, что лабораторное происхождение вируса было крайне маловероятным.

Однако этот отчет вызвал много критики - в частности, из-за того, что многие из специалистов, писавших его, были назначены китайской стороной.

Глава ВОЗ с тех пор заявил о необходимости нового расследования, подчеркнув, что "все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего изучения".

Теории возникновения пандемии

Стремительное распространение Covid-19 и последующих штаммов в начале 2020 года вызвало хаос в системах здравоохранения по всему миру и привело к смерти 7 млн человек.

Из-за жестких ограничительных мер оказалась подорвана мировая экономика, а связанные с принятыми решениями политические споры не стихают до сих пор.

Первые случаи заражения Covid-19 были зарегистрированы в китайском городе Ухань, и уже тогда звучали предположения о том, что Уханьский институт вирусологии мог быть центром распространения инфекции.

Согласно теории лабораторной утечки коронавируса, он либо возник в дикой природе, а в лаборатории его изучали, либо китайские ученые сами его и вывели, а уже потом он распространился за пределы здания.

Сторонники конспирологических теорий даже утверждают, что вирус был распространен умышленно в рамках экспериментов с бактериологическим оружием, однако никаких сколько-нибудь внятных фактов, которые могли бы это подтвердить, обнаружено не было.