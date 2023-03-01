"В других вагонах люди не смогли выбраться": рассказы выживших в столкновении поездов в Греции

час назад

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Автор фото, Reuters

Выжившие в железнодорожной катастрофе в Греции рассказали о "кошмарных 10 секундах", когда вагон их поезда перевернулся и загорелся.

В ночь на 1 марта пассажирский поезд, в котором находились 350 человек, столкнулся с товарным составом недалеко от города Лариса на севере Греции. Первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, первые два загорелись.

Автор фото, AFP

Точное число жертв до сих пор неизвестно, пока подтверждена гибель 38 человек, но ожидается, что эта цифра еще вырастет. Десятки людей были госпитализированы.

Сообщалось, что многие из пассажиров - молодые люди, возвращавшиеся из Афин в Салоники после праздника, аналогичного Масленице.

Автор фото, Reuters

Выжившие рассказали о "кошмарных 10 секундах", которые они пережили, когда перевернулся и загорелся их вагон.

"Мы услышали сильный взрыв", - рассказывает 28-летний Стергиос Миненис, которому удалось выпрыгнуть из покореженного вагона.

"Мы переворачивались вместе вагоном до тех пор, пока он окончательно не упал на бок. Потом началась паника. Какие-то кабели, огонь. Пожар охватил вагон практически сразу. Пока мы переворачивались в нем, мы уже горели. Огонь был везде", - так описал аварию молодой человек в интервью агентству Reuters.

"В течение 10-15 секунд царил полный хаос. Падение, пожар, свисающие кабели, разбитые окна, крики людей, оказавшихся в ловушке", - вспоминает Стергиос Миненис.

Автор фото, Reuters

Люди рассказывают, как им приходилось пролезать через разбитые окна. По словам одного потрясенного пассажира, который говорил с греческим телеканалом Skai, "окна внезапно взорвались", а "люди кричали, и им было очень страшно".

"К счастью, нам удалось достаточно быстро открыть двери и выбраться оттуда. В других вагонах люди не смогли выбраться", - добавил он.

Выжившие рассказали, что им пришлось разбивать окна своими телами, вещами, всем, чем возможно, чтобы выбраться из-под горящих обломков.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В головных вагонах возник сильный пожар

Пассажир по имени Ангелос Циамурас рассказал репортеру греческой телекомпании ERT, что авария по ощущениям походила на землетрясение. Он разбил окно поезда чемоданом.

Автор фото, Reuters

Еще один из выживших, Лазос, сказал корреспонденту газеты Protothema: "Я не пострадал, но был залит кровью других людей, которые были получили травмы и были рядом со мной".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Погибшие и пострадавшие - в основном молодые люди

"Мой ребенок не берет трубку", - поделилась с корреспондентом Reuters одна женщина на вокзале в Салониках. Другая женщина подбежала, чтобы обнять свою дочь, когда та выходила из автобуса с выжившими. "Мама, не надо, мне больно", - ответила дочь.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Выживших привезли на станцию в Салониках

Как сообщил журналистам представитель пожарной службы Василис Вартакояннис, условия работы спасателей очень сложные из-за масштабов столкновения.

По словам пожарных, температура пламени превышала 1300C, что сильно затруднит опознание жертв.

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"Я никогда не видел ничего подобного - за всю свою жизнь. Это трагедия. Пять часов спустя мы находим тела", - сказал информационному агентству AFP измученный спасатель, вытаскивавший людей из под обломов.

"Это большая трагедия. Мы вытаскиваем людей живыми, ранеными… есть погибшие. Мы будем здесь всю ночь, пока не закончим, пока не найдем последнего человека", - рассказал ERT волонтер-спасатель.

"Это было очень мощное столкновение", - заявил государственному телевидению губернатор региона Фессалия Костас Агорастос. - Это ужасная ночь… Трудно описать это место происшествия".

Президент Греции назвала железнодорожную катастрофу невообразимой трагедией.

Эта железнодорожная авария - самая страшная в истории Греции. Причина столкновения пока не известна, начато расследование.

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Долина Темпи, где произошло крушение, печально известна как место аварий. В 2003 году в автокатастрофе здесь погибли 23 школьника.