Sun: Гарри и Меган получили предписание о выселении из усадьбы Фрогмор. Ее хотят отдать принцу Эндрю

45 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Резиденция Фрогмор

По сведениям британских СМИ, Букингемский дворец известил герцога и герцогиню Сассекских о том, что выселяет их из Фрогмора, который служил им британской резиденцией, и предлагает коттедж принцу Эндрю.

Как сообщила газета Sun, супруги Гарри и Меган получили уведомление с предписанием освободить резиденцию. Букингемский дворец от комментариев отказался, и, по данным Би-би-си, вопрос этот будет решаться частным порядком в кругу королевской семьи.

Би-би-си отправила запрос о коммантарии герцогу и герцогине, постоянно проживающим в США, через их фонд Archewell.

Коттедж Фрогмор - историческое здание с 10 спальнями, отдельно стоящее на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, - было подарено (вернее сказать, отдано в бессрочное пользование) принцу Гарри и Меган еще покойной королевой Елизаветой II.

Четыре года назад супруги отремонтировали усадьбу, которая формально принадлежит короне, за 2,4 млн фунтов стерлингов за счет Суверенного гранта, то есть по сути на деньги налогоплательщиков, однако потом Гарри полностью оплатил счет из своего кармана.

После того, как в 2020 году герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя обязанности членов королевской семьи, они с двумя детьми переехали на постоянное место жительства в Калифорнию, однако оставили за собой Фрогмор в качестве британской резиденции. В прошлом году они отпраздновали там день рождения своей дочери.

По сообщениям, уведомление о необходимости выселиться из Фрогмора Букингемский дворец дал супругам еще в январе, сразу после публикации скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной".

Занять Фрогмор, по данным газеты Sun, предложили второму сыну королевы, принцу Эндрю, который сейчас занимает расположенную по соседству в Виндзорском парке резиденцию с 31 спальней Ройал-Лодж.

Принц Эндрю отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи в 2019 году на волне обвинений в сексуальных домогательствах к американке Вирджинии Джуффре, подавшей на него в суд в США спустя много лет после якобы имевшего место инцидента.

До суда дело не дошло, поскольку принц, категорически отрицавший выдвинутые американской обвинения, заплатил неназванную сумму отступных в рамках досудебного урегулирования граждлнского иска.

Хотя Би-би-си не располагает подтверждением этих данных, в последние недели было много сообщений в прессе о том, что король Карл III намеревается ощутимо урезать ежегодные выплаты принцу Эндрю, так что тот, вероятно, не сможет позволить себе жить в нынешней резиденции.