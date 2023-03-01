В Израиле жестко разогнали протестующих против с судебной реформы Нетаньяху

Иоланда Нелл

BBC News, Иерусалим

44 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Власти называют участников протестов анархистами

В Израиле участники протестов против судебной реформы перекрыли автомобильные и железные дороги. В Тель-Авиве полиция применила против них светошумовые гранаты и водометы.

Сейчас судьи Верховного суда Израиля, имеющего право отменять решения как правительства, так и парламента, выбираются из числа других членов судейского сообщества. В случае если реформа пройдет, правительство приобретет решающее влияние на назначение судей.

Протестующие считают, что правительство Биньямина Нетаньяху своей реформой стремится подорвать независимость судов и ставит под угрозу израильскую демократию. На это министры отвечают, что реформа поможет восстановить баланс между ветвями власти, и называют участников протестов анархистами.

Многочисленные видео, снятые в Тель-Авиве, запечатлели стычки участников протестов с полицией. Было много задержаний, при этом как минимум в одном случае есть видео, где полицейский прижал коленом шею демонстранта.

Протестующие утверждают, что не трогали полицейских и никак не ожидали такого насилия с их стороны. Власти же настаивают, что полиция вела себя очень терпеливо, даже когда в нее бросали камни и элементы заграждений.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, представляющий в правительстве одну из ультраправых партий, заявил, что полиция "обязана использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для поддержания общественного порядка и нормальной жизни израильских граждан". А премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал в твиттере, что "право на протесты не означает права на анархию".

Тем временем в Кнессете депутаты от оппозиции бойкотировали голосование конституционного комитета, давшего первоначальное одобрение предложениям по реформе судебной системы.

Эта реформа стала краеугольным камнем политики нового коалиционного право-религиозного правительства, которое возглавил Нетаньяху.

Цель реформы - дать избранному правительству право решающего голоса при выборе судей и ограничить возможности Верховного суда в части аннулирования правительственных директив или законодательных актов.

По словам критиков реформы, она грозит лишить политическую систему сдержек и противовесов, тем более что у Израиля нет конституции, а единственная палата парламента контролируется правящей коалицией.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На прошлой неделе демонстранты перекрыли шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом

Акции протеста против нового законодательства в Израиле, в которых принимают участие десятки тысяч людей, продолжаются уже несколько недель.

В какой-то момент их участники даже перекрыли оживленное шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Многие махали сине-белыми флагами Израиля, скандировали "Демократия" и "Израиль - не диктатура, Израиль - не Венгрия".

Многие западные эксперты, две американских администрации и институты Евросоюза считают, что Венгрия под руководством Виктора Орбана в последние годы отошла от принципов демократии и верховенства закона: власть Орбана стала фактически несменяемой, он или члены его клана контролируют большинство СМИ в стране, а также судебную систему. Сам Орбан называет свой режим "нелиберальной демократией".

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Опросы общественного мнения говорят о том, что планы правительства не пользуются популярностью, и большинство израильтян ожидало бы от властей компромисса.

К диалогу между правительством и оппозицией призвал и президент страны Ицхак Герцог, который предупреждает, что страна оказалась на грани "конституционного и социального коллапса". Президент Израиля не имеет большой власти и выполняет преимущественно церемониальные функции.

Даже резервисты элитного подразделения израильской военной разведки, так называемого Подразделения 8200, заявили, что перестанут являться по повесткам в знак протеста.

"Это очень странная ситуация, - признался Би-би-си один из офицеров запаса, - потому что обычно мы сохраняем нейтралитет в таких вопросах. Но сейчас мы опасаемся, что основные принципы демократии будут полностью подорваны".

Сотрудники высокотехнологичных компаний, юристы и банкиры также выражают озабоченность в связи с возможными последствиями реформы, в том числе и для экономики.