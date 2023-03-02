Саммит G20 в Дели: Блинкен и Лавров поговорили впервые с начала войны в Украине

18 минут назад

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Госсекретарь США и министр иностранных дел России около 10 минут беседовали на полях саммита Большой двадцатки в Дели, и за это время, как отметили в Госдепартаменте США, Блинкен вновь дал понять Лаврову, что Америка намерена помогать Украине столько, сколько потребуется, и что России следовало бы вернуться к соблюденияю договора СНВ, а также освободить посаженного в России в тюрьму американского гражданина Пола Уилана.

Это была первая встреча Лаврова и Блинкена с начала войны. В последний раз они разговаривали в Женеве в январе 2022 года.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров по сути не было, и что Блинкен сам попросил о таком контакте, на что Лавров дал согласие.

Трения в связи с продолжающейся агрессией России в Украине продолжают ощущаться в ходе переговоров в Дели, несмотря на то, что премьер-министр Индии призвал министров иностранных дел G20 на время забыть о разногласиях.

"Мы встречаемся во время глубокого глобального раскола", - сказал Нарендра Моди и призвал собравшихся министров постараться найти общий язык.

Тем не менее, несмотря на усилия индийского премьера и его команды, еще до начала встречи тема войны явно стала доминирующей.

"Эту войну необходимо осудить", - сказал журналистам накануне открытия саммита Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. - Я надеюсь и уверен, что Индия использует свои дипломатические возможности, чтобы дать России понять, что эта война должна быть закончена".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Нарендра Моди призвал собравшихся преодолеть разногласия

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При этом, по словам экспертов, перед Дели стоит нелегкая задача: следовать курсом политики неприсоединения и при этом убеждать другие страны, чтобы они содействовали прекращению конфликта.

До сих пор Индия избегает прямой критики в адрес России, которая остается для Нью-Дели главным поставщиком вооружений, и постоянно воздерживалась от голосования в ООН по резолюциям, осуждающим российскую агрессию.

Кроме того, с началом войны и с введением санкций против России Индия существенно увеличила закупки российской нефти, из чего предположительно извлекает большую выгоду для своей экономики, поскольку покупает нефть с серьезной скидкой.

Моди заранее подчеркнул, что большинство стран осуждают войну в Украине, однако последнее впечатление о саммите "двадцатки", скорее всего, оставят обещанные пресс-конференции России и США, которые наверняка в очередной раз покажут, что кардинальные разногласия между членами "двадцатки" сохраняются.

Так, Энтони Блинкен уже отметил, что встреча Большой двадцатки была омрачена "ничем не спровоцированной и неоправданной войной" России, а Сергей Лавров вновь обвинил Запад в попытке "похоронить" сделку, позволявшую экспорт украинского зерна.