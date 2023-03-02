Катастрофа в Греции: власти говорят об ошибке, профсоюзы - о системных проблемах

2 марта 2023, 00:24 GMT Обновлено 51 минуту назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Греческий премьер в среду посетил место трагедии

Крупнейшая в истории Греции железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни десятков людей, произошла из-за трагической человеческой ошибки, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По последним данным, в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в районе города Лариса в ночь на 1 марта погибли 43 человека, более 60 пострадали.

"Все в этой трагедии, к сожалению, в основном указывает на человеческий фактор, - сказал Мицотакис в телеобращении. - Правосудие сделает свое дело. Виновные будут привлечены к ответственности".

В связи с катастрофой в Греции был объявлен трехдневный траур. Министр транспорта страны в среду подал в отставку.

"Когда происходит что-то настолько трагическое, невозможно делать вид, что ничего не произошло", - заявил он.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В Афинах одновременно прошли акции памяти и протеста в связи с трагедией. Последние закончились столкновениями с полицией

Автор фото, Anadolu Agency

Что произошло

Столкновение произошло во вторник вечером незадолго до полуночи возле деревни Евангелизмос к северу от города Лариса.

Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему по тому же пути двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису.

В пассажирском поезде находились 350 человек, в основном молодежь, которая возвращалась в Салоники после каникул. Грузовой состав перевозил морские контейнеры.

По данным греческих СМИ, скорость обоих составов перед катастрофой составляла около 160 км/ч.

Автор фото, Reuters

Столкновение было настолько сильным, что колеса и детали обоих составов разлетелись на десятки метров. Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов, один из них загорелся.

"Они ехали на очень высокой скорости, и оба машиниста не подозревали, что едут навстречу друг другу", - заявил губернатор Фессалии Костас Агорастос.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Видео: спасатели работают на месте крушения поездов в Греции

"Возможно, я ошибся"

Вскоре после крушения был задержан начальник станции Лариса, который управлял движением поездов в момент столкновения.

Ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности и нарушении правил безопасности движения.

Сообщалось, что на первых допросах он отрицал вину и утверждал, что авария могла произойти из-за технической неисправности.

По его словам, он повернул ключ автоматизированной системы, которая отправляет встречные поезда на разные пути, но она не сработала. Почему об этом не доложили машинистам - неизвестно.

Как сообщают греческие СМИ, в ходе дачи показаний в среду вечером начальнику станции предоставили заключение экспертов, согласно которому система работала исправно.

После этого он сказал: "Возможно, я ошибся". Он также сослался на загруженность и проблемы с другим составом.

Автор фото, Anadolu Agency

"Ничего не работает"

Профсоюз работников железных дорог Греции намерен провести в четверг 24-часовую забастовку в связи с катастрофой.

Лидеры профсоюзов заявили, что к аварии привели хронические проблемы и стечение множества факторов, в том числе нехватка персонала и неработающее оборудование.

Работники железных дорог Греции утверждают, что с 2000 года власти потратили более 20 млрд евро на установку современных электронных систем безопасности движения, однако проект так и не был реализован, а оборудование не работало.