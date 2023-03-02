Протесты и беспорядки в Греции после катастрофы на железной дороге

2 часа назад

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Автор фото, AFP

После железнодорожной катастрофы в Греции вечером во вторник, в которой погибли 43 человека, в стране вспыхнули протесты.

Столкновения протестующих с полицией произошли в Афинах у штаб-квартиры компании Hellenic Train, обслуживающей греческие железные дороги.

Акции протеста также прошли в Салониках и городе Лариса, недалеко от места катастрофы.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Столкновения протестующих с полицией у здания штаб-квартиры Греческого поезда в Афинах

Правительство заявило, что проведет независимое расследование и установит истинные причины произошедшего.

По последним данным, в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в районе города Лариса в ночь на 1 марта погибли 43 человека, более 60 пострадали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Афинах возле офисов люди зажигали свечи

В связи с катастрофой в Греции был объявлен трехдневный траур. Министр транспорта страны в среду подал в отставку.

Многие из 350 пассажиров пассажирского поезда - молодые студенты, они возвращались в Салоники после длинных выходных, посвященных греческому православному посту.

"Все в этой трагедии, к сожалению, в основном указывает на человеческий фактор, - сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении. - Правосудие сделает свое дело. Виновные будут привлечены к ответственности".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Видео: спасатели работают на месте крушения поездов в Греции

59-летний начальник станции в Лариссе был обвинен в убийстве по неосторожности. Он отрицает свою вину, обвиняя в катастрофе техническую неисправность.

Члены профсоюза железнодорожников считают, что системы безопасности не работали должным образом, о чем они неоднократно предупреждали на протяжении многих лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующие собрались у офиса компании Hellenic Train в Афинах

Работники железных дорог планируют провести в четверг забастовку. По их мнению, официальные власти не уделяют должного внимания железным дорогам.

"Боль переросла в гнев за десятки погибших и раненых коллег и сограждан, - говорится в заявлении профсоюза работников. - Неуважение, проявляемое на протяжении многих лет правительствами к греческим железным дорогам, привело к трагическому результату".

Министр транспорта Костас Караманлис подал в отставку в связи с катастрофой, заявив, что возьмет на себя ответственность за "давние неудачи" властей в исправлении железнодорожной системы, которая, по его словам, не соответствует 21 веку.

Однако протестующие не верят властям: возле больницы, куда были доставлены тела жертв железнодорожной катастрофы, появился плакат, утверждающий, что любые системные недостатки, обнаруженные в ходе ведущегося официального расследования, будут скрыты.

Автор фото, Reuters

В среду в Ларисе собрались люди, чтобы почтить память погибших. Некоторые из них считают, что катастрофа была лишь вопросом времени.

"У железнодорожной сети полно проблем, персонал не справляется, ему мало платят", - сказал агентству AFP Никос Савва, студент-медик с Кипра. По его словам, арестованный начальник станции не должен отвечать за проблему всей системы.

В Афинах у офиса компании Hellenic Train также прошла акция протеста. Позже в том же районе произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые бросали в них камни и жгли костры на улицах.

На месте самого смертоносного в истории страны крушения поезда всю ночь работали спасатели.

В близлежащую больницу приезжали родственники пассажиров, чтобы сдать образцы ДНК для опознания пропавших.

Этот процесс становится все более сложным по мере того, как спасатели расчищают обломки передних вагонов, принявших на себя лобовое столкновение.

Представитель пожарной бригады Вассилис Вартакогианнис сказал, что температура внутри первого вагона достигла 1300 градусов Цельсия, что сильно затрудняет идентификацию его пассажиров.