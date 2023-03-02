"Диверсанты" в Брянской области. Реакция Кремля, Киева и другие подробности

час назад

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Автор фото, Belgorod Region Governor Press Office Подпись к фото, Власти соседней Белгородской области сообщали о подготовке отрядов территориальной обороны на случай "вторжения". Архивное фото

Российские власти и СМИ в четверг сообщили о проникновении в Брянскую область "украинской разведывательно-диверсионной группы". Киев назвал это "классической провокацией". В интернете опубликован ролик, в котором ответственность за рейд берет на себя некий "Русский добровольческий корпус". Президент России отменил поездку на Северный Кавказ. "Диверсанты", похоже, уже покинули российскую территорию. Что известно обо всем этом на данный момент?

С чего все началось - коротко

Первым с утверждением о том, что в село Любечане Климовского района "проникла ДРГ", выступил брянский губернатор Александр Богомаз. Около 11:30 по местному времени он заявил, что "диверсанты" якобы обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погиб мужчина-водитель и был ранен 10-летний ребенок. Мальчик в больнице. Позже губернатор сообщил о еще одном погибшем - мужчине 1966 года рождения.

Эту новость подхватили телеграм-каналы и российские государственные СМИ, в числе прочего утверждая, что десятки "диверсантов" якобы захватили заложников. Областная администрация при этом заявляла, что ни численность ДРГ, ни факт захвата заложников подтвердить не может. Утверждения о количестве участников рейда и числе "заложников" высмеяли даже провоенные блогеры, напомнив, сколько людей живет в приграничных селах.

Из официальных и неофициальных сообщений следовало, что "диверсанты" могли проникнуть в два села, расположенных непосредственно на границе с Украиной: Любечане и Сушаны (между ними около 20 км по автомобильной дороге).

Заявление ФСБ - еще короче

Первое заявление ФСБ состояло всего из 25 слов и не содержало никаких подробностей: "В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов".

Во втором заявлении российская контрразведка утверждает, что после рейда было обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование.

Реакция Кремля

Российский президент Владимир Путин назвал события в Брянской области "очередным террористическим актом".

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"Проникли на приграничную территорию, где открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это - гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная", - сказал он, выступая по видеосвязи на церемонии открытия Года педагога и наставника.

Кроме этого мероприятия, в графике Путина в четверг была поездка в Пятигорск. Ее отменили.

СМИ предположили, что в ответ на события в Брянской области президент России срочно созвал Совбез России. Независимое издание "Верстка" сообщило, что экстренное заседание уже проводится. Еще нет, но состоится в четверг, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "таких планов не было" и плановое совещание Путин проведет только в пятницу. Однако и после этого комментария "Верстка" продолжала настаивать: Совбез собрался. "Уже совещаются", - сказал изданию источник, близкий к силовым структурам. По версии издания, в четверг Путин говорит с отдельными членами совета, а в пятницу будет "официальное" совещание в полном составе.

"Добровольческий корпус"

Едва только Кремль заявил об атаке "террористов" на Брянскую область, ответственность за нее взял на себя "Русский добровольческий корпус". В его телеграм-канале, у которого днем в четверг было меньше 27 тысяч подписчиков, появилось видео с двумя мужчинами в камуфляже, позирующих на фоне здания с табличкой "Любечанский фельдшерско-акушерский пункт".

Один из них заявил, что "добровольческий корпус" перешел государственную границу России, чтобы продемонстрировать, что "русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом" (видео к середине дня посмотрели почти полмиллиона человек).

Автор фото, t.me/russvolcorps Подпись к фото, Скриншот видео, опубликованного "добровольческим корпусом"

Мужчина на видео - 38-летний Денис Никитин, который, по некоторым данным, возглавляет этот "добровольческий корпус", пишет "Верстка". Никитин родился в Москве, учился в Европе, а в 2017 году переехал в Украину.

Издание "Агентство" установило, что на крыльце фельдшерского пункта действительно стоял Денис "Rex", который на пресс-конференциях и в интервью уже появлялся в качестве командира "корпуса". Мужчины на видео держат в руках флаг, который ранее использовали представители этой организации, а в Любечанах действительно есть такой фельдшерский пункт.

Издание "Сирена" называет другую фамилию, ссылаясь на проверку с помощью сервиса по распознаванию лиц Pimeyes: это Денис Капустин, также известный как Денис White Rex. Никитин - новая фамилия Капустина, поясняет "Новая газета Европа".

В январе суд в Волгограде заблокировал интервью с ним в YouTube, в котором он утверждал, что воюет в составе "Русского добровольческого корпуса". В прошлом Капустин - футбольный хулиган, участвовал в драках за ЦСКА, пишет издание.

Телеграм-канал Baza также сообщил о Капустине, назвав его неонацистом и сопроводив свое сообщение фотографией, предположительно сделанной более 10 лет назад во время боев без правил в Москве. Немецкая полиция называла его "одним из наиболее влиятельных" неонацистских активистов Германии, пишет "Новая газета Европа", он "профессионализировал в стране субкультуру ультраправых боев".

Реакция Киева

От лица украинских властей первым сообщение о "диверсантах" в приграничном российском регионе прокомментировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"История об украинских ДРГ в России - это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан", - написал он в твиттере.

Позже Подоляк записал еще и видео: "Насчет фейковых украинских ДРГ в Брянской области. Классическая Россия. Она всегда идет на провокации, ложь, она всегда создает информационные поводы - правда, не ясно, зачем она делает это сейчас, когда у нас полноценная война. Нет смысла провоцировать того, кто с тобой уже воюет".

Что пишут сторонники войны

Сообщения об "украинской ДРГ" в Брянской области ожидаемо вызвали бурную реакцию в российской провоенной блогосфере - Z-каналы и сторонники войны стали требовать мести. Риторика несколько смягчилась после публикации видео "добровольческого корпуса".

"Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно", - заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Блогер и сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный написал, что "нападение на жителей Брянской области" совершили "боевики подконтрольной главному управлению разведки ВСУ организации", поэтому ответственность лежит на руководители украинской военной разведки Кирилле Буданове.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в ответ на просьбу о комментарии сослался на заявление "добровольческого корпуса", назвав его представителей людьми, которые "с оружием в руках воюют" против режима Путина "и тех, кто его поддерживает" (об этом сообщило украинское агентство УНН).

"Украина не атакует территорию РФ, не отправляет туда ДРГ, не убивает там гражданских. Украине это не нужно", - заявил Подоляк.

"Я только что оттуда"

Издание "Важные истории", объявленное в России нежелательной организацией, утверждает, что получило комментарий одного из участников рейда. Он говорит о некой "задаче", не уточняя, кем именно она была поставлена.

"Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали", - сказано в анонимном комментарии, сделанном якобы бойцом "корпуса".

Би-би-си не может оперативно проверить утверждения, связанные с событиями в приграничных селах Брянской области, произошедшими в четверг.

"Украинские диверсанты", проникшие ранее в приграничный район Брянской области, "не проявляют признаков активности" - они могли покинуть российскую территорию, передает ТАСС, ссылаясь на очевидцев. Звуков стрельбы уже не слышно.

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