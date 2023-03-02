"Войну выигрывают не "Леопарды", а люди мотивированные". Разговор с защитником Бахмута

15 минут назад

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Автор фото, Юрій Сиротюк

Защитники Бахмута ценой невероятных усилий сдерживают наступление российской армии, однако в последнее время все больше разговоров о том, придется ли ВСУ отступить.

В последние дни россияне активно рассказывают об успехах в самой горячей точке войны. Им действительно удалось несколько продвинуться на севере города. Они угрожают последним путям снабжения гарнизона.

Руководство Украины и ВСУ пока не готовы оставить город, хотя военные и заявляют, что не будут удерживать его любой ценой.

Корреспондент BBC Украина Виталий Червоненко поговорил с одним из солдат, защищающих город - бывшим депутатом Верховной рады от партии "Свобода", а теперь - гранатометчиком Юрием Сиротюком, находящимся на позициях в осажденном городе.

По его словам, говорить об окружении и неминуемом падении города пока не приходится, хотя он и признал, что не может оценить оперативную обстановку в Бахмуте в целом.

Город держится

Однако на южном участке, где воюет Сиротюк, несмотря на атаки россиян, бойцам ВСУ удается держать оборону.

"На нашем направлении противник наступал последние недели и получил серьезного "тягла". Последний раз позавчера (разговор записан вечером 1 марта - Ред.) была серьезная дискотека целый день - артиллерийские обстрелы и пехотная атака, которая захлебнулась, - говорит Сиротюк. - Потом снова артиллерийская атака. Сейчас на нашем участке ситуация стабилизирована. То есть южный фланг Бахмута - ситуация условно спокойная, постоянные обстрелы и атаки, но мы держим позиции".

В городе, однако, ощущается нехватка боеприпасов, в результате обстрелов есть много раненых и контуженных, а в последнее время к этому прибавилась и неизвестная вирусная инфекция. Правда, по словам Сиротюка, наступающие, которым приходится идти вперед через непролазные болота, страдают от нее больше, чем обороняющиеся.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По мере продвижения российских войск в обход Бахмута все больше населенных пунктов оказывается в зоне боев. На фото - пожар в городе Часов Яр в результате попадания снаряда

"Мы хорошо оборудовали свои позиции в городе. Грелки ноги греют, есть возможность себя нормально чувствовать. А враг бежит, падает в болото. Если у нас половина людей с температурой и кашлем, то представляю, что там происходит у них", - говорит он.

Снарядный голод

Снабжение фронтовых частей, по словам Юрия, в целом можно считать удовлетворительным: бойцам подвозят горячую еду, забирают раненых, проводится ротация, солдат возят в близлежащие села помыться. Однако боекомплект приходится расходовать крайне экономно.

"Если летом в боях за Майорск мы в среднем выпускали по 300 гранат в день, то сейчас мы можем позволить 30 в день. Экономим каждую гранату, - говорит Сиротюк. - Если бы мы могли работать постоянно, то на отрезке в полтора километра мы бы закрывали весь фронт, никто и головы бы не поднял. Понимаете, даже на миномет в день дают всего пять мин".

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Боекомплект к оружию советских образцов закончился уже давно, а сейчас начинаются проблемы с поставками боеприпасов к западному оружию. Сиротюк полагает, что в этом виноваты логистические проблемы, или же дело в том, что западные партнеры Украины не успевают пополнять арсеналы. Летом, по его словам, таких проблем не было.

Однако разговоры о полностью перерезанных путях снабжения и окружении города - это фантазии россиян, утверждает он.

Подкрепления, о которых недавно говорила заместитель министра обороны Анна Маляр, действительно, подходят, но, по словам Сиротюка, здесь важнее не число, а высокая мотивация. Если необстрелянные подразделения начинают отступать, другим приходится отступать вместе с ними.

"Проблемы свежих мобилизованных, что у них, что у нас, одинаковые. Необстрелянные солдаты первые пару месяцев слабо боеспособны. Редко, что человек без опыта может себя проявить. Надо, чтобы это стало, как работа, - говорит он. - Если я сначала боялся, когда прилетала первая мина, то сейчас - ну, прилетела мина. Уже думаешь, как прибить врага. Поэтому у россиян проблемы будут усиливаться с увеличением количества мобилизованных. Но и у нас так же".

Сдавать или нет?

Что касается возможности удерживать Бахмут и дальше, Сиротюк считает, что это возможно, но решение об этом будет принимать руководство ВСУ.

"Я бы даже держал Бахмут, ведь у Путина маниакальная идея его взять. Он просто по-дурацки уничтожает живую силу, которую может использовать где-то в другом месте, - говорит он. - Вместо похода на Киев, на Харьков или Сумы он безбожно уничтожает свой наступательный потенциал под Бахмутом. В этом плане надо выполнять такую функцию города".

С его точки зрения, Бахмут может оказаться подходящим местом для контрнаступления в Донбассе. Более того, в плане потерь удерживать город легче, чем его штурмовать, напоминает он. "Если ВСУ планируют возвращать Донбасс, то города сдавать нельзя, их очень трудно будет отбивать", - говорит Сиротюк.

Потери сторон Сиротюк оценивает примерно три к одному в пользу украинцев и утверждает, что если бы не снарядный голод, это соотношение было бы еще выше.

"Войну выигрывают не "Леопарды", а люди мотивированные. Главная задача - сохранить высокую мотивацию армии и поддержку общества. В Украине все в порядке со вторым, поддержка общества есть, но есть другая штука - поддержание боеспособности армии, - говорит Сиротюк. - Если наше руководство будет принимать решения, как российское, экономить танки и артиллерию, а в бой бросать живую силу, такая армия долго не провоюет".

Ситуация в Бахмуте

Илья Абишев, Би-би-си

Наиболее ожесточенные бои сейчас идут за Бахмут на севере Донецкой области. Похоже, что российские части, ударную силу которых на этом направлении составляют боевики ЧВК "Вагнер", вознамерились взять город любой ценой.

Штурм Бахмута и атаки на его окрестности идут с разных направлений. Используя ту же тактику мобильных штурмовых групп, что и под Авдеевкой, бойцы ЧВК "Вагнер" прогрызают украинскую оборону с флангов и уже создали угрозу окружения города.

"Что-то они себе снова нарисовали, хотят побыстрее нас взять в кольцо… Окружения нет, очень тяжелая ситуация на дальнем северном фланге, оттуда идут штурмовые действия врага", - говорит о ситуации в Бахмуте командир ВСУ с позывным Мадьяр.

ВСУ могут оставить Бахмут в случае необходимости, заявил телеканалу СNN советник президента Украины Александр Роднянский. "Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока они удерживают город, но если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", - сказал он.

Бахмутское направление не представляет стратегической опасности для украинского командования. В случае взятия города наступающие российские войска упрутся в новые линии обороны и не смогут развить оперативный успех - им придется штурмовать следующий населенный пункт тем же самым методом медленного продавливания оборонительных порядков.

Однако, как рассказал российским СМИ командир отряда ЧВК "Вагнер", действующего на севере от Бахмута, пока что никаких признаков потери управления, готовящегося отступления и проблем со снабжением ВСУ не видно.

"Украинское командование эффективно применяет и вводит в бой резервы, пользуется полевыми дорогами исключительно в темное время суток, засечь какой-то подвоз или вывоз практически невозможно", - говорит он.

"Грамотное управление - плотно работает артиллерия, постоянно меняет позиции, плюс это артиллерия иностранного производства, которая более мобильна, чем наши российско-советские комплексы. Использует как обычные боеприпасы, так и высокоточные. "Высокоточку" в основном применяют по пунктам управления, по укрепленным блиндажам, если им удается нас засечь", - рассказал командир вагнеровцев.