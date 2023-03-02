"Грубили и унижали": жалобы Путину не помогают мобилизованным

10 минут назад

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Регулярные публикации жалоб российских мобилизованных и их родственников Владимиру Путину, губернаторам и минобороны продолжаются уже несколько месяцев В среду стало известно, что несмотря на многократные жалобы Путину на то, что их кидают на передовую без подготовки и подкрепления, военных из Иркутской области туда все равно отправили. Би-би-си изучила, на что еще жалуются российские мобилизованные и чем это для них заканчивается.

В начале февраля мобилизованные 1439-го полка записали обращение Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. На видео военные жаловались: их готовили к службе в теробороне, но потом сформировали подразделение штурмовиков, к службе в котором их не готовили.

Следующее видеообращение к Путину мобилизованные записали в конце февраля. В нем военные сообщали, что их "передали в подчинение первой славянской бригаде ДНР", где из них "за один день сформировали штурмовые подразделения и отправляют штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки".

Третье обращение иркутских мобилизованных передали в редакцию регионального российского издания "Люди Байкала" их жены.

После второго видео губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что обратился в военную прокуратуру и пообещал перевести мобилизованных "к новому месту службы".

1 марта иркутских мобилизованных из 1-го и 2 батальона 1439-го полка отправили на штурм Авдеевского укрепрайона, об этом изданию "Люди Байкала" рассказали сами мобилизованные и их родственники.

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Это не единственный случай, когда полк мобилизованных был расформирован, а российские военные попали под командование военных ДНР. Би-би-си изучила, как развивались события после других жалоб, записанных в этом году.

"Плевок в лицо от государства"

25 февраля родственники военных Орловского добровольческого батальона записали видео, в котором отметили, что это не дискредитация армии, не жалоба, а крик души. Крик души обращался к Владимиру Путину, Сергею Шойгу, Михаилу Мишустину, Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

"Еще задолго до объявления частичной мобилизации, по зову сердца наши мужчины приняли решение помочь родине в борьбе с нацизмом", - зачитывает текст обращения на фоне девятиметрового памятника генералу Российской империи Алексею Ермолову взволнованная орловчанка в спортивной шапке, из-под которой видна осветленная челка. На белом листе, который она держит двумя руками, хорошо видны длинные ногти с красным маникюром.

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"Добровольцев подло обманули", - продолжает женщина и перечисляет несколько пунктов, в числе которых непорядочность командиров, которые не хотят отпускать военных до окончания войны, отмечая, что среди добровольцев есть люди старше 50 лет. Отдельной несправедливостью орловчане считают маленькую зарплату добровольцев, которая в два раза меньше зарплаты мобилизованных.

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Женщина утверждает, что ее муж за все время войны ни разу не получил обещанные 195 тысяч рублей. С начала января он - старший штурмовой группы по Кременной, но за январь вместе с боевыми он получил 77 866 рублей. "Это плевок в лицо от государства", - читает она энергично.

14 бойцов перевели в 57 мотострелковую пехоту, по словам родственников, они хотели написать жалобу в военную прокуратуру на командира дивизиона за превышение полномочий. 3 января их отправили на штурм, который проходил без подготовки, рассказывает женщина и сравнивает это со "штрафными батальонами, которые были в период Великой Отечественной войны".

"Физическое состояние наших бойцов очень плохое. Люди находятся на грани срыва", - отмечает спикер группы и внезапно коротко сообщает, что "уже произошло убийство".

Закончили орловчане обращением к Путину, они попросили президента помочь с конституционными правами и свободами добровольцев.

Советник губернатора в Орловской области Сергей Лежнев опубликовал в своих социальных сетях пост 2 марта. В нем он упоминал об обращении "военнослужащих, которые сегодня ведут бои в лесах в районе Кременной", рассказывал о посылке с гуманитарной помощи, которую отправят на фронт.

"Ребята живут буквально в земле, в окопах и блиндажах. Нужно приобрести штыковые лопаты, топоры, ручные пилы и бензопилы, генераторы, газовые баллоны, рулонный утеплитель, несколько печей-буржуек и печей для приготовления еды. Соберем продукты питания (еду быстрого приготовления, печенье, вафли, конфеты, чай, кофе, воду и многое другое)", - призывал поучаствовать Лежнев.

Те же это добровольцы или другие военные - в сообщении советника не уточнялось, как и о других заявленных орловчанами проблемах.

Автор фото, Yevgeny Yepanchintsev/TASS Подпись к фото, Учения мобилизованных в Чите в ноябре 2022 года

Из танкистов в пехоту

18 февраля мобилизованные омичи из 504-го танкового полка записали видеообращение Владимиру Путину и губернатору Омской области Александру Буркову. По словам артиллеристов, полк расформировали, артиллерии больше не существует, а их группа из 107 человек "принадлежит армии [самопровозглашенной] ДНР".

"Нас начали возить на полигон, переучивать в пехоту. После нескольких выездов на полигон с нас стали требовать деньги на бензин. Если не сдаем деньги на бензин, это означает, что нам обучения не нужны, и мы готовы к боевым действиям на передовой", - рассказал на камеру военный и попросил перевести их группу в российскую армию под командование российских офицеров.

Губернатор Бурков в тот же день сообщил в своем телеграм-канале, что выясняет обстоятельства, а 1 марта в российских государственных СМИ появились сообщения, что губернатор вернул танкистов из пехоты в артиллерийские войска и организовал телемост мобилизованных с их родственниками.

"Батя"

6 февраля мобилизованные из Тувы пожаловались главе региона Владиславу Ховалыгу и бывшему руководителю республики, ныне вице-спикеру Госдумы Шолбану Кара-оолу на угрозы и избиения со стороны военных самопровозглашенной ДНР и военной полиции.

"4 февраля 2023 года приехали военные из ДНР. В нас стреляли автоматами, заставляли отжиматься. Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем. Говорили, что мы относимся к ним, к ДНР… Военная полиция приехала и побила нас", - сообщал в видеообращении военный.

В конце запись обрывается на месте, когда военные начинают просить о чем-то. Вместо общего плана начинается скрытая съемка. На ней видно, как вооруженные люди в форме заваливают другого, безоружного и, возможно, избивают.

Издание "Тайга.Инфо" получило видеозапись, на которой, по их предположениям, мобилизованного избивают милиционеры ДНР, и аудиозапись с голосом "Бати", которого "Российская газета" называла "подполковником Вячеславом Губиным".

На аудиозаписи, по сообщениям "Тайга.Инфо", человек с голосом, очень похожим на "Батин" из сюжета "Российской газеты", говорит: "Товарищ генерал очень слезно просил меня, зная мой характер, когда я сюда к вам поехал: "Бать, пожалуйста, не убивай их. Все они родственники Шойгу. Сейчас ты их замочишь, а мамы и папы начнут наяривать дяде Шойгу".

Через два дня после обращения глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем телеграм-канале, что "в Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду". Перевели ли военных на самом деле, неизвестно, но 22 февраля появилась информация, что во время проверки военная прокуратура не нашла фактов причинения вреда здоровью тувинских военных в ДНР.

"Грубили и унижали"

В конце января родственники мобилизованных Орловской, Липецкой и Владимирской областей из расформированного 346-го полка записали видеообращение к Владимиру Путину, Сергею Шойгу, главному прокурору Игорю Краснову, главе СК РФ Александру Бастрыкину, губернаторам областей и "компетентным органам".

Представляла группу из 25 человек решительно настроенная женщина лет пятидесяти в болоньевой куртке с меховой опушкой и ярко-красной помадой на губах.

"Наши дети и мужья - не дезертиры, не трусы и не предатели, но не знают, как правильно поступать, - зачитывала женщина обращение с листка. - Они стреляли всего пару раз, а кто-то не стрелял вообще - держал оружие, только когда приезжало телевидение. Но командиры бросили их как пушечное мясо. Просим перевести солдат в тыл, дать возможность пройти переподготовку и медобследование, а также предоставить отпуск".

В обращении родственники перечисляли беды, которые приключились с мобилизованными - военных привезли в лесопосадку и оставили ночевать под открытым небом, им не дали еду. Командиры, которые не представились, "грубили и унижали", "угрожали уголовными делами и заставляли подписать контракт", а также объявили, что отправят штурмовать территорию, занятую ВСУ.

Губернаторы областей отреагировали на обращение по-разному. Глава Владимирской области Александр Авдеев провел "откровенный разговор" с семьями мобилизованных. Орловский губернатор Андрей Клычков, который регулярно публикует в своих социальных сетях позитивные новости с фронта, о проблемах мобилизованных не писал, но во время прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте" коротко ответил, что он и правоохранительные органы занимаются этим вопросом.

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Правительство Липецкой области отчиталось о поездке делегатов на украинские оккупированные территории, где вместе с военной прокуратурой они якобы встречались с мобилизованными. Проблем с питанием делегация не обнаружила, "командование разъяснило бойцам очередность предоставления отпусков, а также порядок и особенности службы на новом месте", сообщалось в телеграм-канале пресс-службы правительства Липецкой области. Об унижениях и угрозах, о которых рассказали родственники мобилизованных, в сообщениях не упоминалось.

Вши и клещи

Приморские жены и матери мобилизованных 394-го и 143-го полков из города Уссурийск обратились к Путину 31 января. Женщины жаловались на плохие условия на огневом рубеже: у военных появились вши и чесоточные клещи, а обмундирование пришло в негодность. Родственники рассказали, что "их никто не слышит", а в телеграм-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко их сообщения блокируют.

Губернатор заявил, что никаких блокировок не было, а в военной прокуратуре "уже разбираются" с вопросом.

На данный момент Би-би-си неизвестно, избавились ли мобилизованные от паразитов.

Всего с начала мобилизации известно о нескольких десятках случаев публичных обращений к Владимиру Путину, губернаторам и Минобороны. Би-би-си не может подтвердить информацию в жалобах и не может проверить, решены ли проблемы полностью.

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