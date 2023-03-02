США: "гаванский синдром" вряд ли был вызван действиями недоброжелателей

Бернд Дебусманн-младший

Новости Би-би-си

29 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, О "гаванском синдроме" впервые сообщили сотрудники посольстве США на Кубе в 2016 году

Спецслужбы США после долгого расследования сочли "крайне маловероятным", что загадочное заболевание американских дипломатов, получившее название "гаванский синдром" - это происки враждебных сил. В чем были причины недомогания дипломатов, разведка, однако, не объясняет.

Начиная с 2016 года американские дипломаты и сотрудники спецслужб, работавшие в разных странах, начали жаловаться на недомогание с очень странными симптомами. Дипломаты и спецслужбы подозревали, что недомогание вызвано какими-то враждебными действиями со стороны России, Китая или других стран. И вот сейчас США отметают эту версию, однако не дают никакого другого объяснения.

Этот феномен, совокупность определенных симптомов, получил название "гаванский синдром", поскольку первый случай был выявлен в столице Кубы.

В среду Управление директора национальной разведки (ODNI) опубликовало несекретный отчет, включающий в себя оценки семи правительственных организаций. Они изучили более 1500 "аномальных инцидентов, связанных со здоровьем" в более чем 90 странах.

Среди пострадавших были офицеры разведки, военные и сотрудники Государственного департамента, а также высокопоставленные помощники представителей властей, таких как вице-президент США Камала Харрис.

Пять из семи участвовавших в исследовании ведомств пришли к выводу, что "имеющиеся разведданные указывают на отсутствие причастности противников США к возникновению зарегистрированных инцидентов", и что таковая причастность "очень маловероятна".

Однако не все участники исследования одинаково уверены в этом заключении. В отчете отмечается, что два ведомства имеют "умеренную-высокую" уверенность в такой своей оценке, а три - "умеренную" уверенность.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Американские сотрудники, пострадавшие от "гаванского синдрома", сообщали о головокружении, головных болях и сильном и болезненном звуке в ушах. Помимо Гаваны, такие случаи были зарегистрированы в Женеве, Берлине и некоторых других местах.

В предыдущем отчете, опубликованном разведывательным сообществом США в начале 2022 года, указывалось, что, хотя большинство случаев можно было объяснить естественными причинами или стрессом, несколько десятков остались необъяснеными и могли быть вызваны воздействием каких-либо приборов.

В заявлении директора ЦРУ Уильяма Бернса говорится, что полученные данные, хоть и дают основания отмести версию о вражеской диверсии, в то же время "не ставят под сомнение опыт и реальные проблемы со здоровьем, о которых сообщали правительственные служащие США и члены их семей, в том числе собственно сотрудники ЦРУ, во время нахождения на службе нашей стране".

Во внутренней служебной записке, доступ к торой получила телекомпания CBS, американский партнер Би-би-си, министерство обороны США, которое не входило в число семи ведомств, проводивших расследование, также заявило, что симптомы "гаванского синдрома" "подлинны и убедительны".

На пресс-конференции в Вашингтоне в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что никогда не следует ставить точку, когда речь идет о расследованиях, связанных с разведкой.

"Такой вывод - это вывод, основанный на наиболее качественной информации, имеющейся в определенный конкретный момент", - сказал он.

С ростом осведомленности общественности об этом феномене, в 2021 году законодатели США начали работать над законопроектом, посвященном поддержке жертв синдрома. Закон о помощи американским жертвам неврологических приступов (HAVANA) был подписан президентом Джо Байденом в октябре того же года.