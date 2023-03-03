Нобелевского лауреата правозащитника Алеся Беляцкого в Беларуси приговорили к 10 годам тюрьмы

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Алеся Беляцкого и раньше судили в Беларуси (фото из зала суда 2011 года)

Белорусский правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий в пятницу приговорен к 10 годам лишения свободы.

Приговор был вынесен районным судом Ленинского района Минска, передает ТАСС. Его осудили по статьям о неуплате налогов и об организации и финансировании акций, "грубо нарушающих общественный порядок". Отбывать срок он будет в колонии усиленного режима.

Вместе с ним были осуждены его коллеги по правозащитной работе Валентин Стефанович, которого приговорили к девяти годам тюрьмы, и Владимир Лабкович (семь лет), а также Дмитрий Соловьев, который в зале суда не присутствовал, поскольку находится за пределами Беларуси, и был осужден заочно на восемь лет.

Беляцкий не признал вину.

По версии обвинения, уклонение от налогов выражалось в том, что он обналичивал за рубежом средства со счетов подконтрольной ему организации, а затем ввозил наличные через границу без декларирования, и кроме того, не зарегистрировал белорусский правозащитный центр "Весна" в качестве налогоплательщика. Эта организация в Беларуси была ликвидирована решением Верховного суда еще в 2003 году.

"Этот суд, очевидно, направлен против правозащитников из-за их правозащитной работы", - заявила жена Беляцкого Наталья Пинчук, передает AFP.

Приговор вызвал осуждение на Западе. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала суд над белорусскими правозащитниками фарсом и осудила, как она выразилась, "ежедневный позор" и "насилие" режима Лукашенко над гражданским обществом.

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Общественные организации, которые не угодны власти, не имеют возможности официально действовать в Беларуси, им отказывают в государственной регистрации, и они лишены права получать гранты или пожертвования от доноров внутри страны.

Алесь Беляцкий, создавший "Весну" еще в 1996 году, вынужден был открыть за границей личные счета, на которые перечислялись грантовые средства, за счет которых и действовали правозащитники.

При этом организации, перечислявшие средства Беляцкому, никогда не предъявляли претензий к его деятельности.

Центр "Весна" лишился регистрации в 2003 году за активное участие в мониторинге президентских выборов, а неоднократные попытки правозащитников перерегистрировать организацию закончились неудачей.

С тех пор сотрудники "Весны" постоянно находились под давлением спецслужб Беларуси, их арестовывали, избивали, штрафовали и изымали оргтехнику. В 2021 году центр "Весна" также был объявлен в стране экстремистской организацией.

В итоге в июле 2021 года Беляцкий был арестован вместе со Стефановичем и Лабковичем после обысков в правозащитных и негосударственных организациях Беларуси.

А в 2022 году Беляцкому совместно с правозащитным центром "Мемориал", а также украинской организацией "Центр Гражданских Свобод" была присуждена Нобелевская премия мира.

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