В Колумбии взяли в заложники 79 полицейских, в стычках в поселке нефтяной компании погибли два человека

Антуанетта Радфорд

BBC News

38 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В заложниках оказались десятки полицейских, посланных усмирять протестующих

В южной колумбийской провинции Какета второй день продолжаются стоклновения в поселке нефтедобывающей компании Emerald Energy, в результате которых уже погибли два человека, а 79 полицейских оказались в заложниках.

В четверг местные жители блокировали поселок Emerald Energy, требуя от руководства компании помочь в ремонте и строительстве новых дорог в районе.

Кроме полицейских, в заложниках оказались девять нефтяников.

Убитые в стычках один полицейский и один местный житель.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал протестующих освободить заложников без каких-либо предварительных условий, пока не произошло еще большей эскалации.

Он попросил местное отделение Красного Креста направить в Какету своих медиков.

Большинство протестующих - коренные жители этих мест, индейцы. Многие годы они жаловались властям на отсутствие дорожной инфраструктуры в этом районе, Сан-Висенте-дель-Кагуан.

Нефтяная компания отказалась комментировать ситуацию. Пока неясно, велись ли какие-либо переговоры между руководством и жителями, прежде чем протестующих попытались разогнать силой.

Местная полиция назвала имя погибшего коллеги - Рикардо Монрой.

"Сегодня мы едины как никогда. Монрой отдал свою жизнь, выполняя свой долг", - написало управление полиции в официальном заявлении.

По словам местных властей, полицейский был убит мачете, а гражданский застрелен.

Колумбийский омбудсмен Карлос Камарго находится на месте событий в качестве посредника. По его словам, ему удалось убедить протестующих отказаться от применения "коктейлей Молотова".

Протесты на территориях шахт и энергетических компаний в Колумбии не редки. Колумбийцы часто требуют от крупных предприятий, чтобы те брали на себя развитие инфраструктуры и благоустройство районов, где они расположены.