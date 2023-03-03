Доклад: к 2035 году более половины населения Земли будет страдать ожирением

20 минут назад

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Автор фото, AFP

К 2035 году более половины населения планеты будет страдать излишним весом, а во многих случаях - ожирением, если немедленно не будут предприняты шаги для спасения ситуации, предупреждает Всемирная федерация по борьбе с ожирением (World Obesity Federation).

Речь идет о четырех с лишним миллиардах человек, которые столкнутся с проблемами, вызванными избыточным весом, при этом самый большой всплеск ожидается среди детей и подростков, говорится в докладе организации.

В первую очередь будут затронуты страны Африки и Азии с низкими доходами населения.

Основной корень проблемы в этих странах, по мнению экспертов, - потребление более дешевых обработанных продуктов питания, содержащих различные добавки.

К примеру, вместо мяса, которое определенным слоям населения не по карману, люди употребляют колбасу и сосиски.

Другими причинами ожирения в странах Азии и Африки могут быть отсутствие институтов пищевого контроля, слабая маркетинговая политика, недостаточная осведомленность населения о причинах и следствиях проблем с весом, а также малоподвижный образ жизни.

Расходы, связанные с предотвращением и лечением ожирения в мире, к 2035 году превысят четыре триллиона долларов, прогнозируют эксперты. А потери мировой экономики, связанные с ожирением, через 12 лет могут составить до 3% общемирового ВВП.

Президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением, профессор Луиза Бауэр призывает правительства разных стран начать действовать уже сейчас, чтобы в будущем избежать нагрузки на систему здравоохранения и экономических последствий.

Особое место в докладе уделено динамике развития ожирения среди детей и подростков. Ожидается, что в этом сегменте к 2035 году число столкнувшихся с проблемой избыточного веса удвоится по сравнению с показателями 2020 года.

Избежать этого, по мнению Бауэр, можно путем государственного финансирования всевозможных оздоровительных, социальных и экономических программ, ориентированных на молодое поколение.

Доклад экспертов с подробными обоснованиями результатов исследования будет представлен в ООН в ближайший понедельник.

Авторы доклада отдельно подчеркивают, что в своей работе никоим образом не подразумевают, что люди, страдающие ожирением, сами виноваты в своем состоянии.