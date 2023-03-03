В Купянске объявлена эвакуация детей и инвалидов - к городу приближаются российские войска

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Эвакуация из Купянска пока предусмотрена для наиболее уязвимых горожан, но власти хотят, чтобы город покинули все жители

Власти Харьковской области объявили частичную эвакуацию мирных жителей Купянска - города, освобожденного украинской армией прошлой осенью. К городу снова приближается линия фронта, и власти опасаются, что россияне могут попытаться снова захватить Купянск.

Эвакуировать в первую очередь предполагается семьи с детьми и инвалидов.

По данным Харьковской областной военной администрации, в городе и окрестностях сейчас живут 812 детей и 724 человека с инвалидностью, 140 из которых - маломобильные. Для остального населения эвакуация необязательна.

Власти обещают, что эвакуирующимся будет предоставлена гуманитарная и медицинская помощь, а также жилье и продовольствие в пункте назначения.

Призывы покинуть город обращены и к другим слоям населения.

До войны в Купянске жили около 25 тысяч человек.

Стратегически важный хаб

Купянск был оккупирован российскими войсками в самом начале войны. В сентябре прошлого года в ходе стремительного контрнаступления ВСУ город был возвращен под украинский контроль.

Купянск расположен на северо-востоке Украины и был важным железнодорожным узлом.

В настоящий момент город подвергается постоянным обстрелам со стороны российских позиций.

Примерно в 130 километрах от Купянска, в Донецкой области, идут тяжелые бои за город Бахмут, также являющийся важным транспортным узлом.

Наемническая группа "Вагнер" в пятницу заявила, что практически окружила город. Возглавляющий ее Евгений Пригожин опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором утверждает, что вокруг Бахмута "смыкаются клещи", и для отступления ВСУ из города остается только одна дорога.

Автор фото, UA Land Forces Подпись к фото, Украинские военные продолжают удерживать оборону Бахмута, несмотря на попытки российской армии и наемников его захватить

Украинские власти не подтверждают заявления Пригожина об окружении Бахмута.

Как сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в подразделениях, ведущих оборону Бахмута.

"Противник не оставляет надежду захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии РФ. Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него", - сообщается в телеграм-канале Сухопутных войск.

Автор фото, UA Land Forces Подпись к фото, В Бахмуте командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заслушал доклады командиров о положении дел в их подразделениях

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем обращении признал, что ситуация под Бахмутом становится тяжелее с каждым днем.

Российские вылазки на Купянск

Власти Харьковской области считают эвакуацию из Купянска необходимой на фоне ситуации в соседнем регионе, а также в связи с непрекращающимися обстрелами города.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, По данным местных властей, в Купянске и окрестностях остаются 812 детей

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил на этой неделе, что силы РФ предпринимают попытки атаковать небольшими группами северо-восточные районы Купянска.

Наземные бои также ведутся в районе Кременной - примерно в 80 км к югу от Купянска.

В феврале Украина заявила, что готовится к новой попытке наступления россиян, к которой армия РФ явно готовится, перебрасывая тысячи своих военных на восточный фронт.

Ожидалось, что некий крупный шаг будет предпринят россиянами в ознаменование годовщины со дня вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Действия российских сил действительно стали более интенсивными, но, несмотря на их небольшое продвижение вокруг Купянска и Бахмута, военные эксперты не считают изменения на поле боя особенно значимыми.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: