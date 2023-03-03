В Купянске объявлена эвакуация детей и инвалидов - к городу приближаются российские войска
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Власти Харьковской области объявили частичную эвакуацию мирных жителей Купянска - города, освобожденного украинской армией прошлой осенью. К городу снова приближается линия фронта, и власти опасаются, что россияне могут попытаться снова захватить Купянск.
Эвакуировать в первую очередь предполагается семьи с детьми и инвалидов.
По данным Харьковской областной военной администрации, в городе и окрестностях сейчас живут 812 детей и 724 человека с инвалидностью, 140 из которых - маломобильные. Для остального населения эвакуация необязательна.
Власти обещают, что эвакуирующимся будет предоставлена гуманитарная и медицинская помощь, а также жилье и продовольствие в пункте назначения.
Призывы покинуть город обращены и к другим слоям населения.
До войны в Купянске жили около 25 тысяч человек.
Стратегически важный хаб
Купянск был оккупирован российскими войсками в самом начале войны. В сентябре прошлого года в ходе стремительного контрнаступления ВСУ город был возвращен под украинский контроль.
Купянск расположен на северо-востоке Украины и был важным железнодорожным узлом.
В настоящий момент город подвергается постоянным обстрелам со стороны российских позиций.
Примерно в 130 километрах от Купянска, в Донецкой области, идут тяжелые бои за город Бахмут, также являющийся важным транспортным узлом.
Наемническая группа "Вагнер" в пятницу заявила, что практически окружила город. Возглавляющий ее Евгений Пригожин опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором утверждает, что вокруг Бахмута "смыкаются клещи", и для отступления ВСУ из города остается только одна дорога.
Украинские власти не подтверждают заявления Пригожина об окружении Бахмута.
Как сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в подразделениях, ведущих оборону Бахмута.
"Противник не оставляет надежду захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии РФ. Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него", - сообщается в телеграм-канале Сухопутных войск.
Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем обращении признал, что ситуация под Бахмутом становится тяжелее с каждым днем.
Российские вылазки на Купянск
Власти Харьковской области считают эвакуацию из Купянска необходимой на фоне ситуации в соседнем регионе, а также в связи с непрекращающимися обстрелами города.
Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил на этой неделе, что силы РФ предпринимают попытки атаковать небольшими группами северо-восточные районы Купянска.
Наземные бои также ведутся в районе Кременной - примерно в 80 км к югу от Купянска.
В феврале Украина заявила, что готовится к новой попытке наступления россиян, к которой армия РФ явно готовится, перебрасывая тысячи своих военных на восточный фронт.
Ожидалось, что некий крупный шаг будет предпринят россиянами в ознаменование годовщины со дня вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
Действия российских сил действительно стали более интенсивными, но, несмотря на их небольшое продвижение вокруг Купянска и Бахмута, военные эксперты не считают изменения на поле боя особенно значимыми.
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