Амеба, поедающая мозг: как уберечься от смертоносной инфекции?

36 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Амебный менингоэнцефалит, вызанный паразитом Naegleria fowleri, под микроскопом

Житель Флориды умер в результате редкого заболевания, вызываемого амебой, которая поражает мозг и нарушает работу нервной системы. Медики округа Шарлотт, расположенного в юго-западной части штата, утверждают, что заражение произошло в ходе промывания носа водопроводной водой.

Попав в нос, паразит Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) по обонятельному нерву добирается до мозга и поражает мозговую ткань. При этом, как отмечают медики, пить зараженную бактерией воду не опасно. Главное - чтобы она не попала именно в нос.

Если же это все-таки произошло, контакт со слизистой носа приводит к развитию инфекции, которая, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), почти всегда заканчивается для пациента летальным исходом.

Имя погибшего больного власти штата пока не разглашают, однако известно, что заражение произошло по меньшей мере за неделю до смерти.

Департамент здравоохранения Флориды сообщил об обнаружении инфекции еще в прошлый четверг, 23 февраля, - уточнив, что, скорее всего, заражение произошло "в результате промывания носовых пазух" водопроводной водой. Спустя семь дней, 2 марта, пресс-секретарь департамента Джей Уильямс подтвердил, что пациент скончался.

Он также заверил, что представители сразу нескольких правительственных структур США "продолжают изучать обстоятельства этого заражения" - а именно, "ведут работу с местными коммунальными службами, чтобы выявить любые потенциальные связи и предпринять необходимые действия".

Известно, что Неглерия Фоулера (которую неофициально так и называют - "амеба, поедающая мозг") обитает в теплой пресной воде - в бассейнах, озерах и прудах.

Опасность бактерия представляет именно в случае попадания в организм через нос, при контакте со слизистой, покрытой обонятельными рецепторами. Если же амеба попадает в рот, заражения не происходит, поскольку ее нейтрализует желудочная кислота.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Округ Шарлотт, Флорида

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Официальное название болезни, вызываемой этим одноклеточным микроорганизмом, - первичный амебный менингоэнцефалит.

Его симптомы могут включать в себя головную боль, резкое повышение температуры, тошноту, рвоту, потерю ориентации в пространстве, спазм затылочных мышц, судороги и/или галлюцинации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно первичный амебный менингоэнцефалит диагностируют в США в среднем у трех пациентов. При этом подавляющее большинство случаев оканчиваются смертельным исходом.

В период с 1962 по 2021 год из 154 человек, диагностированных в США, выжили лишь четверо.

Статистика показывает, что в зимние месяцы заражение происходит крайне редко. Что и понятно, учитывая тот факт, что живет бактерия в теплых пресных водоемах.

Главная мера предосторожности, которую рекомендуют соблюдать медики, состоит в том, чтобы ни в коем случае не промывать нос водой из-под крана. Именно таким образом заражение происходит чаще всего.

Для промывания носовых пазух годится лишь стерилизованная или дистиллированную вода.

Водопроводную же воду можно использовать в этих целях, только если ее для начала по меньшей мере минуту прокипятить, а затем охладить перед использованием.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мозговая ткань, пораженная инфекцией

На всякий случай рекомендуется также избегать попадания воды в нос во время плавания в бассейне, а таже принятия ванны или душа.

В качестве профилактической меры эксперты советуют в жаркую погоду не купаться в пресных водоемах, а при плавании в бассейнах и аквапарках применять специальные носовые зажимы.

Неглерия Фоулера - теплолюбивый организм. Наиболее комфортно бактерия чувствует себя при температуре около 27 градусов Цельсия, однако в целом выдерживает и температуру до 46 градусов. В странах же с холодным климатом она практически не встречается.