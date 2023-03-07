Китай крайне резко выступил в адрес США и очень тепло отозвался о России. Что это значит?

час назад

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Автор фото, Lintao Zhang Подпись к фото, Аналитки гадают, что может означать необычайно резкая риторика Си Цзиньпина в отношении США и демонстративное потепление Китая к России

Лидер КНР Си Цзиньпин и глава МИД Китая Цинь Ган во вторник выступили с крайне резкими заявлениями в адрес США, которые многие эксперты посчитали чрезмерными даже с учетом натянутых отношений между Пекином и Вашингтоном. При этом впервые с начала войны в Украине Пекин открыто назвал Россию своим главным партнером.

По мнению аналитиков, возможно, таким образом Китай сообщает о своих намерениях в международной политике на ближайшее будущее.

Лидер КНР Си Цзиньпин, выступая на съезде Компартии во вторник, обвинил США в попытке "обложить и подавить" Китай.

Его речь изобиловала обличительными оборотами и показалась многим необычно резкой даже для представителя Пекина.

"Западные страны во главе с США осуществляют против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление", - сказал Си Цзиньпин.

Аналитики отмечают, что китайский лидер редко напрямую упоминает США в своих выступлениях, предпочитая использовать более общие обращения к Западу.

В ходе пресс-конференции по окончании съезда в не менее резкой форме высказался глава МИД Китая Цинь Ган.

"Если США не нажмут на тормоза и продолжат двигаться по неверному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход вагонов с рельсов и крушение, конфронтация возникнет обязательно", - сказал Ган.

В частности, он имел в виду вмешательство США в политику Китая в отношении Тайваня, который в Пекине считают своей территорией.

Вашингтон обещает Тайваню защиту в случае посягательств Китая на его суверенитет.

Напряжение между Тайванем и Китаем настолько велико, что тайваньский президент Цай Инвэнь попросила спикера Конгресса Кевина Маккарти принять ее в Вашингтоне, а не приезжать на остров, как планировалось ранее.

Власти Тайваня опасаются, что визит американской делегации может спровоцировать Пекин на военные действия.

Опасное напряжение

Степень противостояния между Китаем и США вызывает большие опасения в мире.

Тайвань далеко не единственная причина для столкновений. Стороны непримиримы в вопросах российской агрессии против Украины, кибербезопасности и мирового господства в сфере технологий.

Вашингтон видит в Китае главную угрозу своей национальной безопасности и всячески старается ограничить влияние этой страны в мире. Среди предпринимаемых США мер - введение санкций в отношении китайских технологических компаний, контроль над экспортом и установление связей с другими игроками азиатско-тихоокеанского региона.

Новый виток обострения связан с недавним появлением в небе над США неопознанного воздушного шара.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вот такой шар повялся над американским штатом Монтана в первых числах февраля

Американская сторона заявила тогда, что это был китайский шар-шпион, и сбила его, дождавшись, когда шар окажется над безопасной для этого зоной.

В Пекине утверждают, что это был шар для метеорологических наблюдений, сбившийся с курса и случайно вошедший в воздушное пространство США. По словам китайских властей, реакция Вашингтона была чрезмерной и агрессивной.

"Этот инцидент выявил нечто фундаментальное. А именно то, что взгляды США на Китай и их восприятие нашей страны серьезно искажены. Они смотрят на Китай как на своего главного соперника и основную геополитическую угрозу. Это сравнимо с тем, когда неправильно застегиваешь первую пуговицу и остальное идет наперекосяк. В результате политика США в отношении Китая полностью сбилась с рациональных и здравых рельс", - заявил во вторник министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

Важный сигнал для Москвы

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Ган коснулся и разногласий в украинском вопросе, обвинив Вашингтон в двойных стандартах.

"Зачем делать громкие заявления о том, что надо уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, но при этом не уважать суверенитет и целостность в вопросе китайского Тайваня?" - сказал Ган.

"Зачем просить Китай не давать России оружие, но при этом продавать оружие Тайваню, нарушая долгосрочные договоренности?" - продолжил он.

В своем выступлении глава Ган высоко оценил тесное партнерство Китая с Россией, сказав, что между двумя державами "проложен путь доверия" и создана модель международного сотрудничества.

"Когда Китай и Россия взялись за руки, движение к многополярному миру и более демократической международной системе набрало обороты, а глобальный стратегический баланс и стабильность получили гаранта", - сказал главный китайский дипломат.

"Чем больше турбулентности сегодня в мире, тем крепче должны становиться связи Китая и России", - подытожил Цинь Ган.

В завершении он несколько смягчил свою антиамериканскую риторику, заявив, что в отношениях Китая и США должны превалировать общие интересы и общая ответственность.

Для Москвы столь явное заверение в дружбе может стать важным сигналом. Кремль давно ждет от Китая поддержки в войне, развязанной Путиным в Украине, и просил военной помощи, но до сих пор Пекин вел себя крайне сдержанно.