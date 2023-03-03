Суд в Камбодже приговорил лидера оппозиции к 27 годам домашнего ареста

57 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кем Соха в прошлом возглавлял Партию национального спасения Камбоджи, набравшую неожиданно много голосов на выборах 2013 года

Самого известного лидера оппозиции Камбоджи приговорили к 27 годам домашнего ареста по обвинению в государственной измене. Правозащитники и западные страны считают этот приговор расправой властей над политическим противником.

Суд также запретил Кему Сохе, бывшему лидеру распущенной теперь Партии национального спасения Камбоджи, участвовать и голосовать в предстоящих в июле всеобщих выборах. Сам он неоднократно отвергал выдвинутые против него обвинения и заявлял, что возбуждение против него уголовного дела связано именно с этими выборами.

Соха, по словам его адвокатов, планирует подать апелляцию. Правозащитники и западные правительства осудили приговор.

Кем Соха был впервые задержан в 2017 году на основе видео 2013 года, на котором он говорит, что получает поддержку от американских НКО.

В посольстве США в Камбодже заявили, что дело в отношении оппозиционера сфабриковано.

Освободить Соху призвал и Верховный комиссар ООН по правам человека, тоже связав дело против оппозиционера с предстоящими в июле выборами.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен - один из самых несменяемых правителей в мире. Он находится у власти с 1985 года.

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Правящая Народная партия Камбоджи уже утвердила Сена своим кандидатом в премьер-министры. Некоторые, впрочем, считают, что он может дать шанс на выборах своему сыну Хун Манету.

"С самого начала было очевидно, что обвинения в адрес Кема Сохи были ничем иным как политической махинацией премьер-министра Хун Сена, чтобы отстранить от выборов крупного лидера оппозиции Камбоджи и уничтожить демократический механизм", - комментирует приговор заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон.

"Цель приговора Кема Сохи - уничтожение не только его партии, но и любой надежды на настоящие выборы в июле", - считает Робертсон.

Комментаторы говорят, что приговор был ожидаем: камбоджийские суды находятся под контролем премьер-министра Хун Сена.

Кем Соха в прошлом возглавлял Партию национального спасения Камбоджи, которая получила неожиданно много голосов избирателей на выборах 2013 года, после чего партию начали рассматривать как единственного полноценного конкурента Хун Сена.

Перед выборами 2018 года партию запретили. Также были закрыты многие СМИ, критиковавшие режим.