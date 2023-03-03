К аресту босса мафии "Коза Ностра" привела зашифрованная записка, найденная в ножке стула

37 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Задержать одного из самых влиятельных боссов итальянской мафии Маттео Мессины Денаро помогла записка, написанная с помощью специального кода "Коза Ностры" и спрятанная в ножку стула в доме его сестры. Это следует из опубликованного в пятницу итальянской полицией 57-страничного ордера на арест 67-летней Розалии Мессины Денаро.

Как говорится в опубликованных документах, полицейские обнаружили записку в ходе специальной операции в доме сестры мафиози в сицилийской коммуне Кастельветрано. Оперативник пришел в ее дом под прикрытием, чтобы установить прослушивающее устройство, и нашел записку свернутой внутри алюминиевой ножки стула.

Он сфотографировал записку, которая оказалась так называемым "пиццино" - посланием написанным при помощи шифра, который в мафии используют для коммуникации на высоких уровнях. Маттео Денаро общался с помощью таких записок с родными и близкими.

После расшифровки оказалось, что в записке содержится история о том, как Денаро борется с раком прямой кишки. В полиции поняли, что речь идет о Маттео Денаро, установив, что никто больше из членов семьи Денаро от этого вида рака не лечится.

16 января Денаро был задержан в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Помимо полиции, в операции по задержанию Денаро были задействованы около сотни военных.

Автор фото, Carabinieri Подпись к фото, Зашифрованная записка мафии

В полиции заявили, что сестра Денаро, Розетта, не только распоряжалась письмами мафиози, но и выполняла функции казначея группировки. В "пиццино" ей была присвоина кличка "Фраголоне", или "большая клубника". Записки ей предписывалось сжигать, однако она не последовала совету брата.

В пятницу ее задержали на Сицилии.

В ордере на ее арест прямо говорится, что "историческое задержание [ее брата] стало возможным благодаря записке, которую Розетта неосмотрительно сохранила, хотя и спрятала".

Сама Розетта Денаро в документе названа женщиной "с воспитанием и привычками, сформированными ортодоксальной и твердой, как камень, мафиозной культурой".

Ее обвиняют в участии в организованной преступной группировке, помощи брату в избежании уголовного наказания и в выполнении функций лидера организации.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Маттео Денаро называли "последним боссом "Коза Ностры"

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Маттео Денаро находился в розыске 30 лет.

В 2002 году Маттео Денаро был заочно осужден и приговорен к пожизненному заключению за организацию многочисленных убийств, в частности, за убийство в 1992 году прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии, взрывы в Милане, Флоренции и Риме в 1993 году, а также за похищение, истязания и убийство 11-летнего мальчика, отец которого сам был членом мафии, но выступил в качестве свидетеля гособвинения.

Денаро, как полагает полиция, осуществлял руководство рэкетирами, курировал незаконную утилизацию отходов, отмывание денег и оборот наркотиков для могущественного синдиката организованной преступности, известного как "Коза Ностра" (ит. "наше дело" - прим. Би-би-си). Считается, что он был протеже Тото Риины, главы клана Корлеоне, арестованного в 1993 году после 23 лет в бегах.