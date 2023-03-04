Президенту США Джо Байдену удалили злокачественную опухоль кожи

час назад

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Автор фото, Getty Images

Президенту США Джо Байдену была сделана операция по удалению злокачественной опухоли кожи, сообщил врач Белого дома Кевин О`Коннор.

Все пораженные ткани, обнаруженные на груди у Байдена, были удалены 16 февраля в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Дальнейшего лечения не требуется, после операции 80-летний президент прошел медосмотр и был признан здоровым и "пригодным к работе", говорится в заявлении Белого дома.

В документе, который составил О`Коннор, уточняется, что обнаруженный тип рака - базальноклеточная карцинома - обычно не вызывает метастазы.

Базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома - две наиболее распространенные формы рака кожи в США, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По данным Фонда рака кожи, базальноклеточная карцинома диагностируется у 3,6 миллиона американцев каждый год и является наиболее часто встречающейся формой среди всех видов рака. Она хорошо поддается лечению и наносит минимальный ущерб, если начать лечение на ранней стадии.

Такие опухоли удаляются при помощи микрографической операции (то есть с использованием микроскопа) по методу, разработанному в 1930-х годах Фредериком Мосом. В ходе операции по методу Моса хирург последовательно удаляет слои кожи до тех пор, пока не обнаруживает никаких следов опухоли. Обычно пациент может отправиться домой в тот же день.

В январе стало известно, что жене Байдена, первой леди Джилл Байден также удалили три новообразования на коже, причем два из них впоследствии дали положительный результат на базальноклеточную карциному.

В прошлом и у самого Байдена уже обнаруживались несколько опухолей кожи (они не являлись меланомами, самой опасной формой рака кожи).

По мнению врачей, лучший способ предотвратить рак кожи - защищать кожу от солнца даже зимой.

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