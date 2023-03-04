Вице-мэр Бахмута: на улицах продолжаются бои, Россия не контролирует город

28 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Не осталось ни одного целого здания. Россияне обстреливают всё", - говорит вице-мэр Бахмута

На улицах Бахмута продолжаются бои между украинскими и российскими военными, но Россия не контролирует его, заявил вице-мэр осажденного города. Согласно имеющейся информации, украинская сторона продолжает держать оборону, хотя ее возможности становятся все более ограниченными.

Город Бахмут в центральной части Донбасса, в котором до войны жили 70-75 тысяч человек, несколько месяцев остается самой горячей точкой на всей линии украинского фронта.

Несмотря на сомнительную стратегическую ценность города, российское командование хочет завоевать его любой ценой и продолжает в больших объемах кидать солдат и технику на это направление, а глава наемнической группы "Вагнер" Евгений Пригожин, чьи отряды также участвуют в попытках штурма города, регулярно заявляет, что Бахмут вот-вот будет полностью окружен.

В интервью радиопрограмме Би-би-си Today заместитель мэра Бахмута Александр Марченко описал, во что превратили эти бои его город,

"Город практически уничтожен. Не осталось ни одного целого здания. Русские обстреливают всё, - сказал Марченко. - У них нет цели сохранить город. Единственная их цель - это убийство людей, геноцид украинского народа".

По данным агентства Associated Press, чьи репортеры работают в городе, в субботу при попытке покинуть Бахмут по временному мосту под обстрелами погибла женщина и были ранены двое мужчин. Украинские военные, помогающие местным жителям покинуть город, сообщили агентству, что из-за сплошных обстрелов выехать на машинах для гражданских стало слишком опасно и населению приходится уходить пешком.

По словам Марченко, в Бахмуте остаются порядка 4-4,5 тысяч гражданских лиц. Они живут в убежищах, без газа, электричества и водоснабжения.

"Гуманитарка приходит к нам только раз в месяц. Нет света, нет газа, нет воды. Молюсь Богу, чтобы все, кто остается здесь, выжили", - рассказала местная жительница Наталья Ишкова, которая решила вместе с мужем оставаться в городе, несмотря на то, что в результате ожесточенных сражений большая его часть превращена в груды обломков.

Корреспонденты AP видели в субботу понтонный мост, возведенный украинскими военными, чтобы помочь остающимся в Бахмуте мирным жителям добраться до соседнего поселка Хромово. Позже они увидели в Хромове пять горящих домов, подвергшихся российскому обстрелу.

"Тактика, которую используют россияне, это тактика выжженной земли. Они хотят уничтожить Бахмут, так же как уничтожили Мариуполь", - полагает Александр Марченко.

"Пиррова победа"

Если российские военные после многомесячных усилий и ценой гигантских потерь захватят Бахмут, это станет грандиозной политической и пропагандистской победой для Москвы, которой на протяжении многих месяцев не удавалось добиться хоть сколь-нибудь значимого результата на поле боя. Но стратегический смысл завоевания города у многих вызывает вопросы, как и его человеческая цена.

"Если россияне и займут город, то это, по всей видимости, станет для них пирровой победой", - сказал в интервью Би-би-си генерал Ричард Ширрефф - бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Бахмуте раньше жили 70-75 тысяч людей, а теперь остаются около четырех тысяч

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Бои за Бахмут унесли жизни тысяч российских военных. По оценкам украинского командования, Россия ежедневно теряет в них в семь-восемь раз больше солдат. Подобное соотношение потерь разделяют и независимые эксперты.

После месяцев настойчивых попыток штурма города наемники из группы "Вагнер", похоже, сумели окружить большую часть Бахмута.

По данным британской разведки на утро субботы, возможности украинских войск продолжать снабжение своих бойцов становятся все более ограничены.

Украинское командование усиливает оборону города, перебрасывая в этот район элитные части и уничтожая важные мосты, однако российские войска продолжают продвигаться к городу.

"Украинские силы, защищающие Бахмут, находятся под значительным и все более нарастающим давлением; интенсивные боестолкновения происходят как в самом городе, так и вокруг него", - пишет разведка минобороны Британии.

По сведениям британских аналитиков, регулярные части российской армии и наемники из группы "Вагнер" сумели продвинуться вглубь северных окрестностей города, превратившегося в укрепленный выступ украинской линии обороны, уязвимый для российских атак с трех сторон.

Тем временем эксперты американского Института изучения войны (ISW) считают, что Украина готовится к контролируемому отводу войск из некоторых особо сложных районов Бахмута.

В начале этой недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Бахмуте становится все более сложной.

В пятницу, второй раз за неделю, на передовой в Бахмуте побывал командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский.

"На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток окружить город. В течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюкивка, Дубово-Васильевка и Бахмут", - говорилось в вечерней сводке генштаба ВСУ в пятницу.

"Ни дюйма нашей земли"

"Я уверен, что мы не должны уступить врагу ни дюйма нашей земли, - подчеркнул вице-мэр Бахмута Александр Марченко. - Мы должны защитить нашу землю, мы должны защитить наших людей, мы должны защитить предприятия, которые люди строили на этой земле".

"И причина, по которой мы не должны отдавать им все это, - в том, что вернуть контроль после захвата русскими будет очень сложно", - добавил Марченко.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Упорные многомесячные попытки взять штурмом Бахмут стоили жизни тысячам российских военных

В январе после долгих кровопролитных боев Россия захватила Соледар на Донбассе, расположенный в 10 километрах от Бахмута. К тому моменту, когда Украина прекратила оборону и вывела оттуда свои войска, город из-за постоянных обстрелов российской армии также превратился в руины.

В пятницу президент Зеленский заявил, что первой необходимостью украинской армии сейчас являются снаряды и артиллерия .

"Артиллерия - это номер 1 из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить с нашей", - сказал украинский президент.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом плановом пакете помощи Украине на 400 млн долларов. В него вошли, в частности, боеприпасы для установок HIMARS и гаубиц, которые, как сказал Блинкен, Украина эффективно использует, а также боеприпасы для БМП Bradley.

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