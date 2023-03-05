"Мы всех запугаем до смерти": скандал в Британии из-за утечки переписки чиновников в разгар пандемии

48 минут назад

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Автор фото, Reuters

Британская газета Daily Telegraph на протяжении последней недели публиковала сообщения из чатов экс-министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока с коллегами в период пандемии. Как писал в чате один из чиновников, для предупреждений и требований, которые правительство адресует населению, важен "фактор страха/вины".

Сообщения передала изданию журналистка, соавтор мемуаров Хэнкока Pandemic Diaries ("Дневники времен пандемии") Изабель Оукшотт, известная как противница локдаунов.

В распоряжении издания оказались более 100 тысяч сообщений из WhatsApp бывшего министра. Свое решение предать огласке переписку бывшего министра Оушкотт объяснила общественной важностью этих данных. По ее словам, общество должно получить ответы на многие вопросы, касающиеся событий последних нескольких лет.

Подлинность этих сообщений Би-би-си не проверяла.

"Важен фактор страха"

В опубликованных сообщениях Мэтт Хэнкок, в частности, обсуждал вопрос, когда объявить о существовании "кентского" варианта коронавируса (он же позже был обозначен как "альфа"), чтобы добиться исполнения населением правил локдауна. Этот вопрос он обсуждал в переписке со своим помощником 13 декабря 2020 года - за пять дней до того, как правительство откажется от планов смягчения правил локдауна перед Рождеством.

В частности, они обсуждали возможность того, что мэр Лондона Садик Хан воспротивится введению локдауна.

Советник министра здравоохранения предложил просто объявить о новом штамме вместо чрезмерно большого количества предупреждений и призывов ограничить социальную активность.

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"Мы всех запугаем до смерти новым штаммом", - ответил Мэтт Хэнкок.

"Это нам поможет добиться правильных перемен в поведении [населения]", - ответил советник.

"Когда мы выкатываем новый вариант", - спросил Хэнкок.

О новом штамме коронавируса Хэнкок объявил на следующий день.

Еще один взрывоопасный диалог обнаруживается в переписке Хэнкока с главой гражданской службы (то есть самым высокопоставленным из кадровых государственных служащих) Саймоном Кейсом в январе 2021 года. К тому времени в Англии уже действовал строгий локдаун, и Хэнкок и Кейс обсуждали возможные изменения правил.

Кейс советовал министру не вносить мелкие изменения, поскольку это будет выглядеть "нелепо". Также он предлагал "нарастить мощность месседжей", указывая, что "жизненно важен фактор вины/страха".

До этого, в июле 2020 года тогдашний премьер-министр Борис Джонсон писал Саймону Кейсу, что нужно "воинствующе" требовать соблюдения правил социального дистанцирования. По словам Джонсона, это требование практически не соблюдалось.

Джонсон отмечал: "Нам необходимо говорить людям, что если они хотят спасти экономику и защитить Национальную службу здравоохранения [от перегрузки], им необходимо соблюдать правила".

"Возможно, нам придется ужесточить правила. Сейчас вы можете встречаться в помещении по шесть человек - от разных домохозяйств. Понимают ли они на самом деле это правило и следуют ли ему?" - спрашивал Джонсон чиновника.

Переписка велась через месяц после того, как сам Борис Джонсон и его супруга нарушили правило "шести человек", посетив вечеринку на Даунинг-стрит в июне 2020 года. За это нарушение экс-премьер и его жена впоследствии были наказаны штрафом.

Экс-министр здравоохранения Мэтт Хэнкок уже несколько раз заявлял о том, что отбор сообщений был пристрастным и отражает интересы противников локдауна.

Бывший депутат парламента консерватор Энн Виддекомб сказала в интервью Би-би-си, что она была не меньшим противником локдауна, чем Изабель Оукшотт, но находит слитую журналистам переписку совершенно бесполезной и не представляющей общественного интереса.

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