Премьер Греции попросил прощения у родственников погибших в столкновении поездов; протесты из-за нее продолжаются

32 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, По оценкам полиции Афин, в протестных акциях в воскресенье приняли участие порядка 12 тысяч жителей столицы

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил прощения у близких и родных жертв железнодорожной катастрофы. В результате столкновения в ночь на 1 марта пассажирского и грузового поездов погибли 57 человек.

"В Греции в 2023 году… не должно быть такого, чтобы два поезда, идущие в противоположных направлениях, оказались на одной колее железной дороги, и никто этого бы не заметил", - написал премьер-министр страны в фейсбуке.

Тем временем, в Греции продолжаются акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с полицией.

В воскресенье на улицы Афин вышли тысячи протестующих. Участники акции протеста выпустили в небо сотни черных воздушных шаров в память о жертвах катастрофы.

По оценкам полиции греческой столицы, в протестных акциях в воскресенье приняли участие порядка 12 тысяч человек. Некоторые из протестующих поджигали мусорные баки и бросали бутылки с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, чтобы вытеснить протестующих с площади Синтагматос (площадь Конституции).

Акции протеста продолжаются со 2 марта. Одновременно в Греции началась забастовка работников железных дорог. Лидеры профсоюзов заявили, что к аварии привели хронические проблемы и стечение множества факторов, в том числе нехватка персонала и неработающее оборудование.

Работники железных дорог Греции утверждают, что с 2000 года власти потратили более 20 млрд евро на установку современных электронных систем безопасности движения, однако проект так полностью и не реализован, а установленное оборудование не работает.

Заявление премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о том, что причиной трагедии стала "трагическая человеческая ошибка", вызвало волну возмущения.

Столкновение грузового поезда и пассажирского произошло в ночь на 1 марта возле деревни Евангелизмос к северу от города Лариса.

Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему по тому же пути двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису.

Удар было настолько сильным, что колеса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров. Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, один из них загорелся.

В пассажирском поезде находились 350 человек, в том числе много студентов, которые возвращались домой после длинных выходных, предшествовавших Великому посту. Грузовой состав вез морские контейнеры.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В пассажирском поезде в момент столкновения находились 350 человек

В связи с катастрофой в Греции был объявлен трехдневный траур. Министр транспорта страны в среду, 1 марта, подал в отставку.

59-летний начальник станции в Лариссе обвинен в убийстве по неосторожности.

Как заявляет адвокат, его подзащитный признает, что часть ответственности за катастрофу лежит на нем, однако основной причиной катастрофы он считает техническую неисправность. По словам начальника станции, он повернул ключ автоматизированной системы, которая отправляет встречные поезда на разные пути, но она не сработала. Почему об этом не сообщили машинистам, неизвестно.

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