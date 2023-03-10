Экономиста Сергея Гуриева и политика Геннадия Гудкова объявили "иноагентами" в России

39 минут назад

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Минюстиции России в очередной раз пополнило список "иностранных агентов". В него включены пять человек, в частности, экс-руководитель "Яндекс. Новостей" Лев Гершензон и феминистка Ника Водвуд, а также два фонда.

Сегодня реестр "иноагентов" пополнили 5 человек и два фонда. Это экономист Сергей Гуриев, политик Геннадий Гудков, экс-руководитель "Яндекс. Новости" Лев Гершензон, феминистка Ника Водвуд, Даниил Губарев, а также фонды "Свободная Бурятия" и Всемирный фонд дикой природы.

В феврале список "иноагентов" пополнили журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов, певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, блогер Николай Соболев, глава фонда "Насилию.нет" (тоже внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина и другие.

Среди тех, кого российские власти объявили "иноагентами" в январе, были актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.

Новый закон и объединенный реестр

С 1 декабря в России действует новый закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он позволяет признавать "иноагентом" любого, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние" - теперь необязательно даже устанавливать факт иностранного финансирования.

Кроме того, 1 декабря Минюст опубликовал новый - единый - реестр "иностранных агентов", в котором были объединены четыре ранее действующих реестра - НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц.

Автор фото, Sergey Karpov/TASS

Когда объединенный реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За следующие два с половиной месяца в него внесли несколько десятков физлиц и организаций.

Новый закон предусматривает создание еще одного реестра - лиц, аффилированных с "иноагентами". В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-"иноагентов", а также руководители и учредители этих организаций, в том числе - бывшие.

7 февраля стало известно о первом уголовном деле по новому закону об "иноагентах" - против координатора движения "Голос" (также внесено в реестр "иноагентов") Артема Важенкова. Ему вменили "нарушение порядка деятельности иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) после того, как он дважды был оштрафован за отсутствие плашки "иноагента" в соцсетях.

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