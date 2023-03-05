Китай увеличивает расходы на оборону, укрепляет власть Си Цзиньпина и ставит целью небольшой экономический рост

53 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Си Цзиньпин сосредоточит в своих руках всю власть в Китай, от партийной, до президентской

В Пекине на выходных открылись традиционные "две сессии" - одновременные, но не совместные съезды Народного политического консультативного совещания Китая (НПКСК) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на которых уже объявлено об увеличении военных расходов и сравнительно низких плановых показателях роста, а позже предстоит важная формальность - утверждение Си Цзиньпина на посту главы государства.

НПКСК является консультативным органом, а ВСНП - законодательным органом, хотя в действительности оно представляет собой чисто номинальный парламент, штампующий законодательные инициативы партии и правительства.

Сессия НПКСК началась 4 марта, а ВСНП - 5 марта. Ожидается, что оба съезда продлятся около двух недель.

Консолидация власти

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Си Цзиньпин не только становится абсолютным лидером, но и меняет состав руководства страны. Слева Си вместе с уходящим премьером Ли Кэцаном, справа - он же со своим ставленником, будущим премьером Ли Цяном

Это - первая сессия ВСНП после избрания Си Цзиньпина на третий пятилетний срок на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) и председателя военной комиссии на партийном съезде в октябре прошлого года.

Переизбрание Си положило конец многолетней традиции, согласно которой ни один лидер партии и государства не должен был находиться на своем посту более двух пятилетних сроков. На заседании ВСНП в 2018 году законодатели одобрили отмену ограничения срока полномочий президента, что фактически дает Си Цзиньпину возможность пожизненного пребывания у власти.

На сей раз съезд народных представителей утвердит Си Цзиньпина и на посту президента, таким образом, окончательно консолидировав его контроль над страной. Кроме того, ожидается, что будут назначены новый премьер-министр, а также руководители финансового сектора и центрального банка, которыми станут ставленники лидера страны.

Почти наверняка новым премьер-министром станет Ли Цян, один из самых близких союзников китайского лидера. Он был секретарем КПК в Шанхае, где руководил карантинными мерами во время пандемии, которые вызвали беспрецедентные протесты в ноябре прошлого года.

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Вэнь-ти Сун, эксперт по китайской политике из Австралийского национального университета, считает, что мы присутствуем при начале нового политического цикла, который привнесет очередные изменения в конституцию Китая.

По его словам, поправки могут законодательно закрепить так называемые две основы - это партийно-политический термин, под которым подразумеваются новые доктрины, закрепляющие положение Си, как "ядра" КПК, а его идеи - как основополагающую идеологию партии.

Кроме того, вероятно, что съезд внесет серьезные изменения и в функции правительства. Насколько известно, речь пойдет об углублении реформы партийных и государственных институтов. Подробностей пока нет, но нечто похожее уже произошло в 2018 году.

Карл Минзнер, автор книги "Конец эры: как возрождающийся авторитаризм подрывает рост Китая", отметил, что тогда произошла "значительная "репартизация" (возвращение под партийный контроль) китайской государственной бюрократии". В качестве примера он приводит поглощение партийными структурами Государственной комиссии по делам религии и Комиссии по делам национальностей.

Минзнер крайне пессимистично смотрит на экономическое будущее Китая при сохранении нынешнего тренда на укрепление роли Коммунистической партии: "Неспособность Пекина углубить политическую реформу в течение двух последних десятилетий XX века и в первом десятилетии XXI, когда у него была такая возможность, приведет к тому, что политическая система разрушит сама себя, невзирая на все предыдущие усилия по ее внедрению в экономическую и общественную жизнь страны".

Скромный экономический рост

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шанхаю пришлось пережить один из самых жестких ковидных карантинов не только в Китае, но и в мире. Эклномика очень сильно пострадала, потребление внутри страны упало. Спрогнозированный экономический рост может произойти в основном за счет отмены локдаунов

Экономика действительно может оказаться ахиллесовой пятой Си Цзиньпина, учитывая значительное замедление экономического роста, связанное в том числе и с драконовскими карантинными мерами, введенными во время пандемии.

Видимо, поэтому уходящий премьер-министр Китая Ли Кэцян, выступая перед делегатами ВСНП, заявил, что в 2023 году страна будет стремиться к экономическому росту "порядка пяти процентов". Эта намеренно заниженная цель (самая низкая за более чем три десятилетия), призвана убедить народ в восстановлении экономической стабильности. Концентрируя все рычаги власти в своих руках, Си Цзиньпин хотел бы восстановить хотя бы тот уровень роста, который был в стране до начала пандемии.

Официальные целевые показатели экономического роста Китая в последнее десятилетие снижались, поскольку власти стремились обуздать растущее долговое бремя страны и стимулировать увеличение внутреннего потребления, которое резко сократилось из за карантинных мер.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что достижение такого экономического роста будет не слишком сложной задачей, учитывая, что в прошлом году он составил всего чуть более трех процентов. Они прогнозируют, что в этом году он вырастет до 5,5% именно за счет роста потребления после отмены коронавирусных ограничений.

"Эта заявленная экономическая цель показывает, что китайские власти намерены вернуть рост ВВП как главный принцип экономической и финансовой политики, но одновременно дает сигнал, что эпоха бурного экономического роста закончилась», - отметил Эсвар Прасад, старший научный сотрудник Брукингского института.

Военные расходы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В последнее время Китай часто демонстрирует военную силу, однако начинать военные действия пока не стремится. Подавляющее большинство политических и военных аналитиков считают, что Китай пристально следит за войной, которую развязала Россия в Украине, и реакцией на нее мирового сообщества

На фоне скромного экономического роста на съезде было объявлено о значительном росте военных расходов - более чем на семь процентов, что поднимает ежегодный военный бюджет Пекина до 225 млрд долларов США. Однако даже после увеличения он останется существенно (в четыре раза) ниже военного бюджета Вашингтона.

Впрочем, некоторые аналитики полагают, что Китай занижает официальные данные о своих расходах на оборону, и в действительности они могут быть значительно выше.

Отчасти это увеличение военного бюджета может быть связано с ухудшением отношений с США. В феврале, после того, как над территорией Америки был сбит высотный китайский воздушный шар, который, как утверждал Вашингтон, выполнял шпионские функции, был отменен запланированный визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Китай продолжает утверждать, что это был сбившийся с пути метеорологический аэростат.

Визит Блинкена мог бы как-то стабилизировать отношения между двумя странами, разладившиеся, в частности, после того, как Вашингтон ограничил доступ Китая к компьютерным технологиям и технологиям, связанным с производством полупроводников.

Премьер-министр Ли Кэцян заявил делегатам съезда, что "усиливаются внешние попытки подавить и сдержать Китай", и, следовательно "вооруженные силы должны усилить военную подготовку и готовность по всем направлениям".

Кроме того, Пекину приходится как-то реагировать на пристальное внимание многих западных стран, касающихся его отношений с Россией. С одной стороны, Китай неоднократно заявлял о том, что поддерживает территориальную целостность Украины, с другой - он до сих пор не осудил нападение России на соседнюю страну. США к тому же подозревают, что он рассматривает возможность оказания военной помощи России.

Однако главной точкой противостояния между Западом и Китаем является Тайвань. Официальные лица США неоднократно предупреждали, что Китай в ближайшие годы может попытаться вторгнуться на Тайвань.