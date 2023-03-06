С шоколада Toblerone пропадет изображение пика Маттерхорн. С чем это связано?

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Силуэт альпийского пика Маттерхорн был логотипом Toblerone с 1970 года

Американская компания Mondelez, производитель всемирно известного швейцарского шоколада Toblerone, изменит логотип своей продукции, по которому она была узнаваема более полувека, убрав из него изображение альпийского пика Маттерхорн.

Шоколадная фабрика Tobler была основана Эмилем Бауманом и Теодором Тоблером в 1899 году в Берне.

Считается, что на создание шоколада и упаковки треугольной формы, запатентованных в 1909 году, их вдохновили именно очертания пика Маттерхорн.

Правда, он не сразу стал визитной карточкой шоколада - только в 1970 году. До этого логотипами компании в разное время были Бернский медведь и парящий орел.

Впервые треугольный шоколад с медом и ореховой нугой появился в продаже в Берне в 1908 году.

В 2017 году власти Швейцарии ввели новые правила, согласно которым продукция, содержащая молоко, но не производимая на 100% на территории страны, не может использовать в своей маркировке изображения швейцарских достопримечательностей и других национальных символов.

Для других, немолочных продуктов этот порог составляет как минимум 80% производства в Швейцарии.

Изменения логотипа Tobleron связано с тем, что с конца 2023 года значительную часть производства шоколада планируется перевести в Словакию.

Верность швейцарскому качеству

Tobleron и раньше частично производился за пределами Швейцарии: в 1930-60 гг. - в Англии и Шотландии, в 1970-80 гг. - в бывшей Югославии.

Последние 30 с лишним лет шоколад производился эксклюзивно в Швейцарии, но компания Mondelez, владеющая брендом с 2012 года, решила производственный процесс несколько изменить.

В ответе на запрос Би-би-си в компании пояснили, что изменения вызваны растущим спросом на шоколад во всем мире и планами развития брэнда в будущем.

Подпись к фото, В 2016 году компания решила снизить стоимость производства и вдвое проредила плитку шоколада. Но после критики потребителей вернулась к прежним стандартам

В Mondelez заверяют, что остаются верны швейцарскому качеству и традициям Tobleron.

"Берн - важная страница нашей истории, и останется таковой и в будущем", - заявили в компании.

В компании отмечают, что характерный шрифт, который можно будет увидеть на новой упаковке, дизайнеры почерпнули из архивов компании, а кроме того на каждой упаковке будет стоять подпись основателя бренда Теодора Тоблера.

Сообщается, что пик Маттерхорн на упаковке будет заменен изображением другой горы, однако подробности пока неизвестны.

В 2016 году Toblerone решила изменить дизайн плитки шоколада, проредив количество треугольных кусочков, идущих один за другим на общей платформе.