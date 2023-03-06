Гарри и Меган еще не решили, ехать ли на коронацию Карла III. Поэтому официально их пока не приглашали

45 минут назад

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Автор фото, PA Media

Принц Гарри и Меган Маркл заявляют, что будут приглашены на коронацию короля Карла III, которая состоится в Лондоне 6 мая.

По их словам, им пришло электронное письмо, касающееся их участия, но они еще не решили, примут ли они приглашение.

"Я могу подтвердить, что недавно герцог получил имейл из офиса Его Величества, в котором речь шла о коронации", - заявил пресс-секретарь герцога Сассекского.

Букингемский дворец не стал комментировать ситуацию.

Известно только, что некоторых потенциальных гостей отдельно уведомили о дате коронации и попросили не строить на этот день другие планы.

Официальные приглашения будут рассылаться ближе к событию.

Британская пресса уделяет этой теме повышенное внимание: будут ли Гарри и Меган приглашены на коронацию и примут ли приглашение, если оно поступит?

Заявление пары о полученном имейле не отвечает до конца ни на один из этих вопросов.

Вместимость Вестминстерского аббатства, где пройдет коронация Карла III и королевы-консорта Камиллы, составляет 2200 гостей.

Основную часть составят приглашенные политики, известные общественные деятели, представители других королевских династий и звезды театра, кино, эстрады и спорта.

История конфликта

Автор фото, Karwai Tang Подпись к фото, После серии скандальных интервью Гарри и Меган американской прессе отношения между братьями начали стремительно портиться, и на последних мероприятиях, где они оказывались вместе, они почти не смотрели друг на друга

Вопросы относительно участия принца Гарри в знаковом событии в жизни его отца возникли после выхода в свет его мемуаров "Запасной", в которых Гарри описывает свою жизнь в королевской семье и резкие разногласия с родственниками.

В частности, в книге он нелицеприятно отзывается о своем брате принце Уильяме, который, по версии Гарри, однажды дошел до рукоприкладства в разгар возникшего между ними конфликта.

Принц Уильям, получивший после смерти его бабушки королевы Елизаветы II титул принца Уэльского и ставший первым в очереди наследником престола, точно будет присутствовать на коронации.

Прошлые заявления Гарри и его жены, сделанные ими в различных интервью, окончательно испортили отношения между братьями.

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Букингемский дворец и члены королевской семьи никогда не комментируют выпады в свой адрес. Единственный раз, когда это произошло, был после выхода скандального интервью Гарри и Меган Опре Уинфрид, в котором они обвинили членов семьи в расизме и создании невыносимых условий жизни для Меган.

Тогда дворец сдержанно заявил, что воспоминания членов королевской семьи об упомянутых событиях несколько отличаются от заявлений герцога и герцогини Сассекских.

Однако в ходе последующих визитов принца Гарри в Великобританию - на похороны его деда принца Филиппа, затем на празднования Платинового юбилея королевы, а затем и на ее похороны - принц Уильям вел себя крайне холодно и отстраненно по отношению к Гарри.

Остается лишь гадать, какой может быть их встреча после публикации "Запасного".

Отношение королевской семьи к заявлениям Гарри и Меган высказывалось и другими способами.

Например, в завершение торжеств по случаю 70-летнего юбилея правления Елизаветы II их не пригласили выйти со всей семьей на балкон Букингемского дворца. Это обычай, символизирующий единство королевской семьи и ее связь с народом.

Выход на балкон также станет заключительным аккордом дня коронации Карла III, и неясно, каким будет протокол в отношении Гарри и Меган, как в свете их бесконечных нападок на семью, так и того факта, что они сложили с себя полномочия старших представителей монархии.

На прошлой неделе стало известно, что герцога и герцогиню Сассекских попросили освободить их британскую резиденцию Фрогмор - коттедж на территории Виндзорского замка, который покойная королева Елизавета II предоставила им в бессрочное пользование.