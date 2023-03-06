Эстонцы проголосовали за стабильность, но война в Украине стоила центристам 10 мандатов

55 минут назад

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Автор фото, Reuters

Парламентские выборы в Эстонии завершились уверенной победой премьерской Партии реформ. Националистическая партия EKRE заявила, что не признает результаты и пообещала оспорить их в суде. Однако на данный момент выходит, что политика страны принципиально не поменяется.

Партия действующего премьер-министра Кайи Каллас набрала 31,2% голосов и получает в парламенте 37 мандатов - это на три больше, чем в его прошлом составе. Результат, впрочем, почти никого не удивил: победу Партии реформ обещали все предвыборные опросы.

Эта политическая сила придерживается умеренной правой линии, последовательно выступает за укрепление связей с ЕС и НАТО, критикует Кремль и всеми возможными способами поддерживает Украину.

Вторую по величине фракцию сформирует националистическая партия EKRE. Она набрала 16% голосов, обеспечив себе таким образом 17 парламентских кресел - это на два мандата меньше, чем до выборов.

Для самих националистов это стало сюрпризом, поскольку накануне выборов разные опросы давали разные прогнозы: по одним получалось, что отрыв от лидеров не превышает два процента, по другим - десять. Включение радикалов в правящую коалицию маловероятно, о чем уже говорила Кая Каллас.

EKRE выступает против интеграции с западом, видит Эстонию страной эстонцев, сопротивляется приему беженцев. Высказывания отдельных представителей партии вызвали у экспертов опасения относительно нормализации расизма и гомофобии, а также уничижительного отношения к женщинам, особенно высокопоставленным.

По итогам предыдущих выборов партия попала в правительство, однако после целого ряда неоднозначных высказываний своих лидеров была вынуждена уйти в оппозицию.

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Один из последних скандалов связан с участием российского деятеля Евгения Пригожина, чья фабрика троллей, по некоторым данным, могла оказывать значительную поддержку эстонским ультрарадикалам накануне прошлых выборов.

Лидер партии Мартин Хельме уже заявил, что EKRE не признает результаты выборов и намерена добиваться их пересмотра: "Разумеется, мы оспорим в суде результаты электронного голосования. Мы потребуем доступ ко всему, что с ним связано. И до тех пор, пока не получим доступа, результаты выборов не признаем".

Электронное голосование - это та часть голосов, которые были отданы в интернете. Система действует в Эстонии с 2007 года, однако в этом году число проголосовавших в интернете впервые превысило число тех, кто пришел на избирательные участки - 313 и 301 тысяча соответственно.

На третьем месте оказалась Центристская партия, которая традиционно работает с русскоязычным электоратом. Русскоязычные составляют примерно треть населения Эстонии, но конкуренции за их голоса почти не было.

В прошлом Центристская партия не только соперничала с реформистами за лидерские позиции, но и возглавляла правительство.

Ее линия традиционно отличались дружественным отношением к России, однако с началом войны в Украине центристы осудили политику Кремля. Кажется, это не очень им помогло: по результатам выборов партия потеряет 10 мандатов. Впрочем, в теории она все еще может войти в коалицию.

Помимо перечисленных выше политических сил, пятипроцентный барьер на всеобщих выборах преодолели Eesti 200, Социал-демократическая партия и партия Isamaa.